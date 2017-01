Coupe de France – Pas d’angoisse de la bâche blanche pour le Besançon FC

Pour assurer la bonne tenue du 32e de finale de la Coupe de France, ce samedi 7 janvier, entre le Besançon FC et l’AS Nancy-Lorraine, une bâche chauffante recouvre entièrement la pelouse du stade Léo Lagrange. Et c’est gratuit…

Qu'il gèle ou qu'il neige, comme c'est prévu une bonne partie de la semaine en Franche-Comté par Météo France : pas de souci ! Le match entre le Besançon FC (CFA2) et l’AS Nancy-Lorraine (Ligue 1) pourra bien se jouer, ce samedi 7 janvier, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. La pelouse du stade Léo Lagrange est protégée depuis ce lundi par une immense bâche chauffante. Et en plus, ça ne coûte rien ! Enfin, ni au petit club de foot bisontin, ni à la Ville de Besançon...

Et merci qui ? Merci la puissante Fédération Française de Football et ses plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels... Car pour assurer la tenue des matchs de "sa" Coupe de France, des matchs télévisés pour la plupart : la fameuse FFF met gratuitement à disposition un total de 5 bâches chauffantes pour les pelouses des petits clubs amateurs, comme le Besançon FC, situés dans des contrées où le gel menace régulièrement une fois l’hiver venu...

Des bonnes vieilles bandes velcro pour relier les différentes parties de la bâche !

Voilà comment le rectangle vert du stade Léo Lagrange de Besançon vient d'être recouvert d'une immense bâche blanche en matériau composite. Une bâche en kit, exactement : c'est-à-dire dix bâches de 11 mètres de large sur 50 mètres de long. Dix bâches fixées les unes aux autres via un bon vieux système de bandes velcro à scratch ! Et le tout est lesté tout autour du terrain pour le bon maintien de cette fameuse bâche qui peut ensuite être chauffée, ou pas, en fonction des températures : jusqu'à -6°, la pelouse étant protégée du gel par la simple présence de la bâche.

Dans le cas bisontin, par exemple : les quatre caissons de ventilation et les quatre générateurs d'air chaud alimentés par des litres de fioul ne devraient pas être mis en marche avant ce jeudi, soit à deux jours du match.

L'air chaud est prêt à être soufflé, au cas où, sous la bâche de protection de la pelouse du stade Léo Lagrange de Besançon © Radio France - Julien Laurent

Besançon FC - Nancy : un match à vivre en direct sur France Bleu Besançon, ce samedi 7 janvier, dès 18h.

Une nouvelle journée de prévente de billets est prévue ce mardi, de 10h à 19h, au stade Léo Lagrange. Puis mercredi et vendredi.