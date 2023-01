Coupe de France : pas d'exploit pour la Berrichonne Football, éliminée par le PSG

Certes, le PSG se déplaçait sans Neymar, Messi et Mbappé . Plusieurs joueurs reviennent d'une Coupe du monde éreintante, les autres manquent encore de rythme. Mais ça n'enlève rien à la performance de la Berrichonne Football, qui a fait douter cette équipe parisienne pendant une bonne partie de ce match des 32e de finale de la Coupe de France. A la 78e minute de jeu, le tableau d'affichage affiche encore un score de parité 1-1.

Des attitudes positives et encourageantes pour la suite de la saison

Et puis le PSG a fait la différence grâce à une domination technique et physique incontestable. Carlos Soler a d'abord trompé Paul Delecroix d'une belle tête pour redonner l'avantage aux Parisiens, à la 78e minute. Avant que Juan Bernat ne termine le travail, en marquant le troisième but de son équipe à l'entrée du temps additionnel. Une fin de match difficile qui ne doit pas faire oublier tout le reste. "Avoir tenu tête au PSG pendant aussi longtemps, c'est une performance. On n'a jamais aussi bien joué depuis le début de saison", souligne Michel Denisot, le président de la Berri, à l'issue de la rencontre. "Si on continue de jouer à ce niveau en National, on devrait se sortir de la zone de relégation pour avoir une belle deuxième partie de saison", ajoute-t-il.

Car la Berri a montré un visage offensif et combatif pendant une bonne partie de la rencontre. Paul Delecroix a été décisif sur quatre occasions énormes du Paris Saint-Germain. L'ouverture du score parisienne, par Hugo Ekitike dès la 13e minute, n'a pas plombé la Berri. Thio Ntolla a répliqué, d'une frappe contrée, à la 39e minute. Les deux équipes ont alors fait jeu égal pendant de longues minutes. "Il y a des regrets quand on voit le match. Mais je suis fier de mes joueurs. On avait beaucoup de rigueur mais il a manqué un peu de forme physique", constate l'entraineur castelroussin Maxence Flachez.

Place désormais au National, avec un déplacement sur la pelouse du Red Star, quatrième du championnat, pour la 17e journée.