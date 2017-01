Coupe de France : pas d'exploit pour Le Havre, éliminé par Guingamp

Le Havre s'est fait sortir de la Coupe de France par Guingamp, ce samedi, à l'occasion des 32e de finale. Défaite frustrante sur la pelouse des bretons (2-1).

Le HAC sort la tête haute et peut nourrir quelques regrets, à l'issue des 32e de finale de la Coupe de France. Face à une équipe guingampaise loin d'être à son meilleur niveau pour ce math de reprise, le premier de l'année 2017, les Ciel et Marine ont rendu une belle copie et montré un beau visage, mais ont cruellement manqué d'efficacité. Logique, d'un point de vue hiérarchique, la défaite et l'élimination le sont moins au regard du contenu. Menés juste avant la pause (Diallo), avant que le score ne s'aggrave en seconde période (Briand), les normands ont eu plusieurs fois l'occasion de revenir sur leurs adversaires. Ils l'ont fait, mais trop tard. Réduction du score de Mana Dembele, ancien guingampais, en fin de match.

Réactions à suivre...