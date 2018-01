Niort est éliminé de la coupe de France. Les Chamois se sont inclinés par le plus petit des scores à Guingamp (1-0) au terme d'un match équilibré et disputé.

Guingamp poursuit son incroyable série à domicile en coupe de France. Bientôt un quart de siècle que les Bretons n'ont plus perdu à la maison dans cette compétition qu'ils ont remporté à deux reprises. Cette fois, c'est Marcus Coco (à la 35ème minute sur un contre éclair) qui a débloqué la situation sur la première frappe bretonne de la partie. Hormis cette réalisation, l'En Avant a eu du mal à afficher son statut de club de L1, et Niort a fait jeu égal quasiment toute la rencontre avec son adversaire. Les 130 supporters niortais qui ont fait le déplacement dans les Côtes d'Armor auront apprécié.

Denis Renaud : "Un brin de regret"

C'est bien. Mais au final, les Chamois sortent de la compétition au stade des 32èmes de finale. "On a fait une première mi-temps _un peu timide_. On a retrouvé notre assurance en seconde période, on a joué plus haut, on a fait reculer l'adversaire. Dommage que l'on ne score pas. Fatalement, il y a un brin de regret" a confié l'entraîneur niortais Denis Renaud après la rencontre.

Les têtes déjà tournées vers la réception de Nancy

L'attaquant niortais Antoine Léautey souligne, lui, la prestation de l'équipe. Mais en face, il y avait un collectif hyper réaliste : "On a fait une erreur, et ça se paye cash contre une équipe de ligue 1. On y a cru jusqu'au bout, notre gardien a fait _des parades exceptionnelles_, mais ça ne suffit pas. A nous de rebondir en ligue 2".

Le prochain match, ce sera vendredi avec la réception de Nancy. Une rencontre qui sera à vivre en direct sur France Bleu Poitou.