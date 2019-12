PHOTOS/VIDEOS - Coupe de France : pas de 32e de finale pour le Racing Besançon et le FC 4 Rivières

Besançon, France

Le rêve de défier les stars de Ligue 1 en 32e de finale, lors du prochain tour de la Coupe de France, s'est envolé ce samedi pour les footballeurs amateurs du Racing Besançon et du FC 4 Rivières. Les deux équipes francs-comtoises ont été éliminés au 8e tour : lourdement, côté bisontin et logiquement, côté haut-saônois...

Le Racing Besançon était invaincu depuis plus de 3 mois

Dans son duel de National 3, le Racing Besançon partait pourtant plutôt favori sur la pelouse de Montceau. Actuellement 4e (avec un match de retard) du même groupe de championnat de N3 où les Bourguignons pointent à la 10e place du classement, les Bisontins n'avaient plus connu la défaite depuis le 24 août dernier. Mais en ce samedi soir de Coupe de France, Grégory Thil et ses coéquipiers se sont lourdement inclinés 3-0 en Saône-et-Loire... trois semaines après leur magnifique qualification en terre tahïtienne...

Le carton rouge fatal du FC 4 Rivières

La logique hiérarchique, en revanche, a été respectée dans le petit stade municipal de Dampierre-sur-Salon, où 1.200 spectateurs haut-saônois s'étaient massés ce samedi après-midi pour pousser le FC 4 Rivières vers un exploit contre Bourg-Péronnas (National 1).

Les fervents "ultras" du FC 4 Rivières ont donné de la voix et du tambour dans leur petite tribune métallique du stade de Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône) © Radio France - Julien Laurent

Pensionnaires de Régional 1, soit 3 divisions plus bas que leurs adversaires qui évoluent dans l'antichambre de la Ligue 2, les amateurs francs-comtois ont été battus 2-0. Mais tout s'est finalement joué en l'espace de quelques minutes seulement : juste avant et juste après la mi-temps. Car le FC 4 Rivières a bien tenu le 0-0 jusqu'à la 40e minute. Ce fatal moment du match qui a vu s'enchaîner, et l'expulsion de son milieu de terrain Samuel Linotte (pour un 2e carton jaune consécutif à un tacle très appuyé...) et l'ouverture du score des Burgiens sur le coup-franc qui a suivi (1-0, 42')...

La seule "grosse" occasion de but pour les rouges du FC 4 Rivières lors de leur 8e tour de Coupe de France contre Bourg-Péronnas, le 7 décembre 2019 © Radio France - Julien Laurent

Et dans la foulée, dès le retour des vestiaires, Bourg-Péronnas a doublé la mise (2-0, 46') avant de continuer à rester très sérieux jusqu'au coup de sifflet final face aux vaillants haut-saônois qui, même en infériorité numérique, ont serré les dents pour profiter au maximum de ce 8e tour de Coupe de France atteint pour la première fois dans l'histoire du club !