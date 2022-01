Coupe de France: Pascal Leno, portrait d'un des héros de Linas-Montlhéry

C’est devenu un rituel quasi quotidien, depuis maintenant trois semaines, pour Pascal Leno: visionner ses deux buts marqués avec son club de Linas-Montlhéry (National 3, l'équivalent de la 5e Division) contre les professionnels d’Angers, en 32e de finale de la Coupe de France.

Je le regarde en boucle, du matin au soir, je regarde tout le temps. Franchement, je ne sais pas comment vous l’expliquer, mais j’ai marqué contre Angers… Pas un but non, mais deux, c’est beaucoup quand même, non ? (Sourires)

Des buts qui ont traversé les frontières, jusqu’à la Guinée natale du joueur de 24 ans. "Beaucoup de monde m’ont envoyé des messages, notamment la famille au bled", confie le joueur à France Bleu Paris. "C’est une fierté pour eux de me voir à la télé, ils ne s’y attendaient pas, ils ont été surpris (rires). J’ai reçu beaucoup d’encouragement, de félicitation, ce n’est que du bonus."

Un essai infructueux au Havre

Deux buts qui récompensent un garçon au parcours de vie cabossé. Originaire de Guinée, il quitte son club de Première Division en 2016, il a alors 19 ans, pour tenter sa chance en France. Celui qui est surnommé au pays Griezmann pour sa générosité et son abnégation sur le terrain, est attendu au Havre, pour un essai. "Je ne suis pas arrivé à temps pour effectuer cet essai", explique pudiquement Pascal Leno à France Bleu. Il se réfugie chez sa famille en Essonne, joue pour des clubs de la région, Arpajon, puis à Sénart-Moissy (Seine-et-Marne), et enchaine les petits boulot.

A Linas-Montlhéry, il retrouve de la stabilité et une famille. "Cela va au-delà du football, c'est un garçon charmant, attachant, une belle personne. On a même passé les fêtes de Noël ensemble", raconte le président du club essonnien Mickaël Bertansetti. "On est super heureux que ce soit lui qui ait inscrit les deux buts face à Angers."

Même son de cloche du côté de l'entraîneur Stéphane Cabrelli: "Tous les entraîneurs aimeraient entraîner un joueur comme lui. Il est très humble, très poli, il travaille beaucoup, parfois on est même obligés de le calmer un peu. On sait qu'il a des envies de jouer plus haut, si cela arrive on sera très content pour lui." Pascal Leno, qui se donne encore un an pour jouer en professionnel, espère briller face à Amiens dimanche en seizièmes de finale contre Amiens pour poursuivre sa belle aventure avec Linas-Montlhéry.