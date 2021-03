Coupe de France : Patrice Garande en colère contre la programmation du match Aubagne-TFC

Le Toulouse Football Club, en déplacement à Valenciennes ce mardi pour la 28e journée de Ligue 2 (20 heures en direct sur France Bleu Occitanie), rejouera dès vendredi soir à Martigues face à Aubagne (N2) pour les 16es de finale de la Coupe de France. Une programmation que n'apprécie pas du tout le coach toulousain Patrice Garande.

"On n'est pas respectés"

"Je trouve qu'on n'est pas respectés. On ne va pas me faire croire que Aubagne-Toulouse doit être l'affiche Eurosport de 21 heures. Je sais bien que les télés font un peu ce qu'elles veulent et qu'elles ne discutent pas entre elles... Mais la réalité, c'est ça : on va jouer trois matches en six jours. Quelques fois il y a trois matches en sept jours, là c'est six. Je trouve que ce n'est pas normal.

C'est important de préserver l'intégrité physique des joueurs. Oui, on met la santé des joueurs en danger. Il n'y a pas un joueur qui peut faire les trois matches. Avec tout le respect que j'ai pour Aubagne, je ne sais pas ce qu'eux pensent de ça.

Un match de Coupe c'est toujours un match difficile, croyez pas qu'Aubagne va nous regarder. Ce sont toujours des matches âpres, avec du rythme. On aurait pu jouer le samedi ou le dimanche... C'est comme ça. On ne nous a pas laissé le choix donc on va jouer", a déclaré le coach ce lundi à la veille du déplacement à Valenciennes.