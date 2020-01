Coupe de France : Pau FC / PSG au Hameau le 29 janvier selon François Bayrou

Pau, France

Le Pau FC devrait bien accueillir le Paris-St-Germain au stade du Hameau en 8e de finale de Coupe de France, à en croire le maire François Bayrou. "Je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement" explique-t-il, après s'être entretenu avec Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, par téléphone ce lundi matin.

Travailler sur la pelouse et la sécurité

Le Maire de Pau dit aussi avoir organisé une réunion en mairie avec les services de la ville, et les représentants du Pau FC ce lundi matin : "On va faire les travaux et l'entretien nécessaire pour que le terrain soit nickel". Concernant le volet sécurité, "le club va faire appel à une société privée spécialisée dans la sécurité des matchs de foot" assure François Bayrou, après l'envahissement de la pelouse du Hameau lors du 16e de finale face à Bordeaux. "Si on devait suspendre en France tous les terrains où il y a eu envahissement, il y en aurait beaucoup" met la pression l'édile, avant la commission de discipline qui doit décider ce jeudi soir des sanctions à prendre contre le Pau FC.

Ce match, attendu comme un événement, réjouit François Bayrou :"Je suis très heureux parce que comme on dit dans le monde du foot, certains payeraient pour recevoir le PSG, la chance nous accompagne !" Il réfléchit également à un moyen de permettre au plus grand monde de profiter de la fête, avançant "peut-être 50.000 demandes de places" pour les 18.000 que compte le Hameau.