Fin de l'aventure en Coupe de France pour le Pau FC qui s'incline au Hameau face au PSG

Pau, France

Le Pau FC s'incline avec noblesse (2-0) ce mercredi soir face au PSG au terme d'un match honnête. Le leader de ligue 1 a eu fort à faire avec une équipe paloise qui l'a raisonnablement embêtée.

Gueye a bien tenté une frappe à la 17e minute mais elle est rentrée directement dans les gants de Rico. Quelques minutes plus tard, le PSG ouvrait le score. Le capitaine du soir, Paredes, enchaînait un contrôle du pied et une reprise de volée du gauche pour marquer. A la mi-temps, les fautes s'étaient enchaînées (18 au total), et Pau avait tenté un tir non-cadré.

Les Parisiens ont enfoncé le clou à la 53e minute, grâce à une action conjuguée de Paredes, Choupo-Moting et Sarrabia. A la 69e minute, Dagba est évacué, blessé au genou.