Coupe de France : Pays Argentonnais rêve d'exploit face à Tours

Les amateurs de Pays Argentonnais joue le match de leur vie ce dimanche. Pour le 7e tour de la Coupe de France, ils affrontent Tours, club de Ligue 2. Huit divisions d'écart entre les deux équipes.

"Les chances sont minces mais on va jouer à fond !", lance Stéphane Simonneau, le président du FC Pays Argentonnais. Les amateurs de 1ère division départementale défient Tours, club de Ligue 2 pour le 7e tour de la Coupe de France. Le match débute à 14h30 au stade Alain Metayer de Bressuire.

Huit divisions séparent les deux équipes. Le président de Pays Argentonnais est lucide."Ça va aller tellement vite. Cela va être compliqué pour nous, on va pas se le cacher, Tours aura le ballon", analyse Stéphane Simonneau. La clé ? D'abord gérer l'émotionnel. "Quand on va rentrer sur le terrain et sur les premiers impacts il ne faudra pas être spectateur", estime Nicolas Billy, l’entraîneur. Ce dernier a eu Denis Renaud, le coach des Chamois niortais au téléphone. "Il m'a donné quelques éléments sur cette équipe de Tours, quelques circuits préférentiels".

"On n'est pas prêt de revivre ça donc c'est une opportunité qu'on va saisir et qu'on va jouer à fond", Christophe Vergnaud, 22 ans, capitaine du FC Pays Argentonnais

Michel, un habitant y croit. "Pays Argentonnais, c'est une très bonne équipe, ils ont leur chance. Vous savez la coupe de France c'est tout à fait spécial". Et ce supporter d'ajouter : "j'espère qu'il vont faire un bon match, qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit la fête".

Le club attend 2000 spectateurs au stade de Bressuire. Quasiment tous acquis à la cause du petit poucet se réjouit le président Stéphane Simonneau : "Bien sûr que ça compte, on entend que nous. Ça pousse les joueurs, ça forge le caractère. On court à un de plus comme on dit, c'est le 12e homme".

Certains soutiens des jaunes et bleus qui joueront, ce dimanche, en blanc se prennent déjà à rêver d'encore plus grand : "Si on gagne on pourra peut-être jouer contre le PSG !", sourit Thierry.