Coupe de France - Pays de Cassel-PSG : "Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, il faut en profiter un maximum"

"Le plus important, c'est de prendre un maximum de plaisir", confie Sofiane Izeghouine, l'entraîneur adjoint de l'US Pays de Cassel

Les joueurs de l'US Pays de Cassel affrontent le PSG de MBappé et Neymar sur la pelouse du stade Bollaert à Lens ce lundi soir en 16e de finale de la Coupe de France de football. Un match qui se jouera devant plus de 37.000 spectateurs et que vous pourrez vivre en direct sur France Bleu Nord.

ⓘ Publicité

A quelques heures du coup d'envoi du match, la fièvre monte. Le club amateur de Régionale 1 n'est évidemment pas favoris face aux stars du Paris Saint-Germain. Mais c'est une véritable fête que s'apprêtent à vivre les supporters, mais aussi le club de l'US Pays de Cassel.

Prendre un maximum de plaisir

"Le point le plus important, c'est de prendre un maximum de plaisir. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc ils faut en profiter au maximum", confie Sofiane Izeghouine, l'entraîneur adjoint de l'US Pays de Cassel. Le PSG est à l'évidence un adversaire très coriace, autant dire que le match n'est pas gagné. "Ce n'est pas facile, on va tenter de le faire, mais c'est quelque chose de très compliqué", admet-il.

Affronter le PSG, ça met forcément la pression. Plus de 37.000 spectateurs prendront place dans les tribunes du stade Bollaert. Alors l'équipe a été préparée. "Un préparateur mental est passé hier voir le groupe une petite demi-heure pour discuter avec eux, leur donner quelques conseils au niveau de la respiration. On a essayé de préparer ça au mieux", explique Sofiane Izeghouine.

"Ils vont oser tacler Mbappé"

Dans quel état d'esprit sont les joueurs avant le coup d'envoi ? Ils ont bien l'intention de saisir leur chance et ne feront pas de cadeau à leur adversaire.

"Ils vont oser tacler Mbappé parce qu'on ne va pas se priver d'essayer de gagner ce match. Même si on a l'ogre PSG devant nous, on va essayer de tout faire pour passer. Donc oui, si Mbappé arrive devant nous, forcément, on ne va pas le laisser passer, c'est sûr", assure l'entraîneur adjoint de l'US Pays de Cassel, "Les joueurs sont pressés d'en découdre".

loading

Le coup d'envoi sera sifflé par l'arbitre à 20h45. Soirée spéciale sur France Bleu Nord à partir de 18h.