Coupe de France - Philippe Hinschberger (Amiens SC): "Si on peut éviter de faire les gros titres!"

Malgré quelques mésaventures dans son histoire en Coupe de France contre des clubs de niveau régional, jamais l'Amiens SC n'a encore été éliminé contre une équipe de District. L'entraîneur Philippe Hinschberger attend donc que ses joueurs se comportent en professionnels pour confirmer logiquement les sept divisions d'écart ce samedi 13 novembre contre le petit club d'Anzin Saint-Aubin (D1 départementale du Pas-de-Calais).

"Je ne suis pas du tout décontracté" annonce contre toute attente le coach amiénois. "J'ai plutôt été performant comme joueur en gagnant deux fois la Coupe (NDLR: avec Metz en 1984, 1988) mais j'ai un lourd passif comme entraîneur avec pas mal de déboires. Et puis en ce jour si particulier pour Anzin St-Aubin on sait que certains joueurs vont nous poser des soucis. Il ne faudra donc pas prendre ce match par dessus la jambe, respecter l'adversaire, le battre en faisant respecter logiquement notre supériorité technique, tactique, physique, et que nos attaquants se servent aussi de ce match pour marquer des buts. On doit se qualifier parce qu'il y a trop de divisions d'écart. Si on peut éviter de faire les gros titres ce sera assez intelligent."

Même sans ses internationaux africains (Fofana, Akolo, Gomez), et quelques cadres ménagés (Gurtner, Alphonse, Lomotey), l'Amiens SC devrait passer sans encombre ce 7e tour de Coupe de France avant de se replonger dans sa situation préoccupante en Ligue 2 (19e, deux victoires en 15 matches) et un déplacement délicat au Havre samedi prochain.

Anzin Saint-Aubin / Amiens SC aura lieu à 18h30 ce samedi 13 novembre au stade Degouve à Arras.