Coupe de France : plus de 4 000 personnes attendues pour le match entre Le Puy foot et l'OGC Nice

Ibrahim Sangaré et ses coéquipiers ont le sourire : plus de 4 000 personnes sont attendues pour les encourager face à Nice.

Un grand match implique de grandes responsabilités. Ce samedi 7 janvier, le club de foot de Puy-en-Velay dispute le 32e de finale de la coupe de France face à Nice. Entre les deux clubs, deux divisions d'écart : les altiligériens sont en National tandis que les aiglons de Nice volent dans l'élite, en Ligue 1. L'affiche a donc de quoi attirer les spectateurs et supporters au stade Massot ; le club attend entre 4 000 et 5 000 personnes.

ⓘ Publicité

Un dispositif spécial pour accueillir les supporters niçois

C'est la première fois que la ville connait un match d'une telle envergure, la préfecture, la mairie et le club ont donc du prendre des dispositions. La police municipale de Puy-en-Velay, la gendarmerie et les pompiers seront sur le pont. "Il faut pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les supporters niçois, en cas de déplacement de leur part", indique la préfecture. Elle confirme donc que pour le moment, aucun arrêté n'a été pris pour leur interdire de venir.

Le club lui aussi a prévu bretelle et ceinture pour les recevoir sereinement : un parcage spécial dans la tribune et une entrée à l'opposé de celle des supporters du Puy. Quelques dizaines de supporter niçois, moins d'une cinquantaine, sont attendus.

Des agents de sécurité privés, des bénévoles et des navettes

À l'entrée et autour du stade, il y aura une trentaine d'agents de sécurité privés, épaulés par une trentaine de bénévoles. Si l'on rajoute la buvette et les guichets, une cinquantaine de petites mains volontaires seront dépêchées par le club pour fluidifier le déroulement du match.

Pour faciliter la circulation dans la ville, des navettes ont été mises en place par la mairie et l'agglomération du Puy-en-Velay. Des trajets entre trois parkings (Montredon, Cluny et Place de la Libération) et le stade Massot, c'est gratuit. Les horaires et les lieux concernés sont à retrouver sur le site lepuyfoot43 . Concernant les places, la tribune est pleine mais des places en pourtour restent disponibles à l'office de tourisme ou sur place, samedi 7 janvier.

« On va aller chercher le public pour créer un 12e homme »

Le stade Massot va donc s'enflammer et les joueurs comptent bien rendre la pareille aux supporters en faisant une belle prestation. C'est en tout cas le souhait du coach Roland Vieira : "C'est nous qui devront emmener le public. En rendant le match vivant, serré et en montrant qu'on a envie, on va créer un 12e homme", souffle l'entraineur. "L'objectif de la Coupe de France c'est de pouvoir emmener une belle équipe ici et de faire une vraie fête, pour le club et pour les licenciés. C'est chose faite, à nous de la rendre la plus jolie possible", conclut le coach.