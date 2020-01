Coupe de France : Carnéjy Antoine, le héros de Saint-Pryvé Saint-Hilaire

Il a marqué le but décisif contre Toulouse lors du 32e de finale de la Coupe de France. La vidéo de son but fait le tour des réseaux sociaux. Près de 500 000 vues, beaucoup d'appels et de messages... Carnéjy Antoine, buteur pryvatain, vit un rêve éveillé avant d'affronter Monaco.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Carnéjy Antoine a 28 ans, mais le football, c'est depuis tout petit. Il tape dans ses premiers ballons en admirant son papa, lui aussi footballeur. Il prend sa première licence à l'âge de 8 ans et joue dans des clubs de région parisienne jusqu'à ses 22 ans.

Puis, direction le Nord. Il passe alors une saison dans un club amateur en Belgique, deux à Prie-lès-Mézières près de Sedan... avant de partir une nouvelle fois. "Sur un coup de tête j'ai décidé de quitter le Nord et de venir dans le Loiret. Saint-Jean-le-Blanc m'a accueilli, où j'ai eu la chance de faire une bonne saison sur le plan personnel et le coach [de St-Pryvé-St-Hilaire] Ridira m'a fait comprendre qu'il me voulait" confie Carnéjy Antoine.

Le meilleur buteur régional de la saison

Carnéjy Antoine arrive à Saint-Pryvé Saint-Hilaire cet été, mais ne peut pas jouer à cause d'une suspension jusqu'en novembre. Depuis son retour, il a déjà mis douze buts en seulement sept matchs. Et lorsqu'on interroge le meilleur buteur de la région, il est déterminé à faire mieux encore : "Nous, avec les joueurs, on doit se donner à fond avec le soutien des supporters."

Le but contre Toulouse : souvenir inoubliable

Mais son but le plus retentissant n'a pas été marqué en championnat de N2, mais en Coupe de France face à Toulouse. "Ça faisait longtemps que je rêvais de ce match ! Me dire que j'ai marqué contre une équipe de Ligue 1 en 32èmes de finale, et que je qualifie le club, c'est une fièrté ! Ça veut aussi dire que le travail paie", explique Carnéjy Antoine. La vidéo de son but de la tête à la dernière seconde du match contre Toulouse, le 4 janvier dernier en Coupe de France, a tourné en boucle partout.

Après Toulouse, dernier de Ligue 1, équipe en pleine crise, se dresse l'AS Monaco, club deux fois finaliste de la Ligue des champions et en grande forme (3/3 face au PSG dimanche dernier au Parc, en Ligue 1). Carnéjy Antoine estime que "c'est un match de foot, on va le prendre au sérieux. Après, advienne que pourra ! Après, on sait très bien que l'objectif numéro un, c'est le championnat", Saint-Pryvé Saint-Hilaire étant actuellement dixième de son groupe de National 2.

La Coupe de France, c'est la petite cerise, on va essayer de croquer dedans

"La Coupe de France c'est la petite cerise, on a le droit de croquer dedans. Là, on va jouer un cador, un très gros club, ça va être un très gros plaisir, on va quand même essayer de leur poser problème. On espère faire bonne figure.", poursuit Carnéjy Antoine.

Quant à l'engouement autour de ce match contre Monaco qui se jouera à guichets fermés devant 7300 spectateurs au stade de la Source à Orléans, le 20 janvier, l'attaquant de Saint-Pryvé Saint-Hilaire n'en revient pas : "c'est incroyable, je ne pensais pas que les places se vendraient aussi vite. Tant mieux, ça met en avant le club, il faut en profiter !"