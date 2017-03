Coupe de France : pour Bergerac, le jour de gloire est arrivé

Le club de foot de Bergerac va disputer ce jeudi 2 mars le premier huitième de finale de son histoire. Le BPFC reçoit Lille au stade de Libourne.

C'est historique. Jamais le Bergerac Périgord Football Club n'a joué un quart de finale de Coupe de France. Ce sera donc une grand première ce soir au stade Moueix de Libourne. Les Bergeracois, actuellement troisième de leur groupe de CFA affrontent Lille, club de Ligue 2.

Sur le papier, le BPFC, petit Poucet de la compétition n'est pas favori mais les Nordistes ne sont pas au meilleur de leur forme. Bousculés par les Girondins lors de leur dernier match ils sont actuellement 15e au classement de Ligue 1 et vivent quelques secousses au sein de leur encadrement. Les footballeurs bergeracois eux stagnent en CFA mais ils sont portés par leur envie d'en découdre. "Contre des professionnels comme eux, sur ce type de match, ça se jouera sur la concentration. Une seul moment de doute et de relâchement et le match est plié," explique l'entraîneur Fabien Pujo.

Fabien Pujo mise sur la concentration. Partager le son sur : Copier

Après avoir découvert et touché le trophée tant convoité en début de semaine, les Bergeracois ne rêvent que d'une chose : la victoire. "Ce match là c'est que du bonus par rapport au championnat. On a vraiment un coup à jouer et on va tout donner", assure l'attaquant Terence Pinto. Pour l'arrière, Rudy Gérard, ce match a un parfum de de déjà vu. L'année dernière il jouait à Trélissac et faisait partie de ceux qui ont éliminé cette même équipe de Lille en 16e de finale de la coupe de France. "Je suis impatient et heureux de revivre ce moment. Je suis un privilégié et j'espère que cette année encore on va pouvoir créer l'exploit."

Un air de déjà-vu pour Rudy Gérard. Partager le son sur : Copier

Ce jeudi soir plus de 4.000 spectateurs sont attendus au stade Moueix. Les supporters lillois ne devraient pas être nombreux dans l'enceinte. Un arrêté préfectoral interdit leur déplacement. Les supporters de Bordeaux subissent le même sort. Les footballeurs bergeracois ne devront donc compter que sur les Périgourdins pour donner de la voix pendant 90 minutes.

Ce match Bergerac-Libourne sera à vivre en direct sur France Bleu Périgord, francebleu.fr et la page Facebook de France Bleu Périgord dès 21h avec les commentaires de Xavier Dalmont et Paul Maso. Dès 20h, nous vous ferons vivre l'ambiance dans le stade avec notre reporter Antoine Balandra.