Coupe de France : Pour En Avant de Guingamp, la route du stade de France passe par Angers

Si En Avant de Guingamp l'emporte à Angers ce soir (à vivre en direct dès 21 heures sur France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique), il se qualifierait pour une troisième finale en huit saison. Reste à gagner là où Guingamp a très lourdement chuté en championnat il y a un peu plus d'un mois.

On ne sait pas quelles équipes seront sur la pelouse du stade de France , le 27 mai... ni quel Président de la République viendra les saluer. La seule certitude, c'est que le vainqueur de la demi-finale de coupe de France opposant les deux plus gros budgets de Ligue 1, affrontera le vainqueur de celle opposant les deux plus petits.

L'anecdote révèle à quel point cet Angers - Guingamp est très ouvert. Si le SCO a le net avantage de recevoir, En Avant comptera sur de nombreux joueurs rompus à ce niveau. Il s'agit de la troisième demi-finale guingampaise en quatre saisons.

Les Angevins aussi ont vécu de nombreuses demi-finales récemment, mais ils les ont toutes perdues et ils sont bien peu à avoir joué la dernière en date (en 2014, à Rennes).

Guingamp espère une quatrième qualification de suite loin de Roudourou

L'incertitude est renforcée par le classement des équipes, toutes deux dans le ventre mou de la Ligue 1, et leur style de jeu : Angers, comme Guingamp, peuvent briller sur attaques rapides et mettre de l'impact physique.

Pour se hisser jusque là, Guingamp a "fait le job" en se qualifiant trois fois de suite loin de Roudourou lors des tours précédents. Mais c'était face à des adversaires de niveau inférieur. En Ligue 1, En Avant n'a plus gagné en déplacement depuis le mois d'octobre. Et le bilan en déplacement de 2017 est même "catastrophique" selon Antoine Kombouaré.

Kombouaré : "prêt à effacer toutes les défaites en déplacement par une victoire"

"On a joué huit matches : un nul pour sept défaites, a rappelé l'entraîneur guingampais dès l'introduction de sa conférence de presse d'avant match. Il y a beaucoup de questions dans nos têtes... A-t-on les réponses ? Je ne sais pas... Si on veut rectifier le tir, il n y'a pas plus bel endroit qu'Angers pour le faire."

"Je suis prêt à effacer toutes les défaites jusqu'à présent par une victoire à Angers. Mais j'ai un groupe responsable, et je n'aurais pas de surprises de leur part. Je ne peut prévoir le score, mais je m'attends à un gros match de leur part. "

Parmi les grosses défaites enregistrées récemment en déplacement, Guingamp avait subit un gros 0-3 au stade Raymond-Kopa. Si la première période avait été correcte, En Avant avait lâché en seconde période. Et l'attaquant Jimmy Briand n'a rien oublié de ce match :

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré est privé de Marcus Coco, Nicolas Bénezet et Dorian Lévêque , blessés. Etienne Didot et Moustpha Diallo, ménagés samedi dernier, sont de retour.

Vivez cette demi-finale Angers SCO - En Avant de Guingamp dès 21 heures sur France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique avec les commentaires de Greg Robin et Thomas Lavaud.