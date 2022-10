Coupe de France : pour Olivier Frapolli, Laval "n'avait pas les moyens de jouer sur deux tableaux"

Après l'élimination du Stade Lavallois sur la pelouse d'Orvault en Loire-Atlantique lors du 7e tour de la Coupe de France de football, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli a pris le temps d'analyser ce qui s'est passé.

Quelle est votre réaction après cette élimination en Coupe ?

Olivier Frapolli : "je présente mes excuses aux supporters qui étaient présents et à tout ceux qui suivent l'équipe. Pour moi, c'est clair, nous avons fait attaque-défense tout le match. Orvault a une seule occasion, c'est le but. Et de notre côté, j'ai senti un peu d'impuissance. On a eu le ballon à 80%, on a essayé de balayer cette équipe sur la largeur (du terrain), on a eu beaucoup de centres, parfois imprécis et lorsque les centres arrivaient, il n'y avait pas forcément les attaquants pour finir. Donc pour moi, c'est toujours embêtant mais cela doit nous éclairer sur le fait qu'on avait certainement pas les moyens d'aller très loin dans cette compétition."

Comment expliquez-vous cette incapacité de vos joueurs à dominer cette équipe d'Orvault ?

O.F : "il fallait faire preuve de patience, mais aussi de caractère, de justesse technique, mais également d'un peu de talent. Aller provoquer certaines situations et ça, nous n'en avons pas été capables. Cela confirme que je fais les bons choix le week-end et que nous n'avions certainement pas les armes pour jouer deux compétitions jusqu'à un certain niveau."

Êtes-vous tomber dans le piège de la Coupe de France en quelque sorte ?

O.F : "la seule chose à ne pas faire dans ce type de rencontre, c'est d'être mené au score. Et on trouvé le moyen, sur la seule occasion, le seul tir d'Orvault, d'encaisser un but. Et cela souligne une certaine impuissance. Et aujourd'hui (samedi), j'ai joué avec les deux seuls attaquants disponibles du club, Geoffray Durbant et Kader N'Chobi. Et quand on veut aller loin dans une compétition et assurer le maintien en championnat, il faut des armes, et aujourd'hui, on ne les a pas, tout simplement."

Cette élimination est donc un mal pour un bien ?

O.F : "la question est effectivement de savoir si on avait les moyens d'aller plus loin. Passer les tours, c'est bien, mais l'objectif d'une Coupe de France, c'est d'aller loin, pas de passer un ou deux tours. Est-ce qu'on avait ces moyens ? Sur ce que j'ai vu sur ce match, on ne les avait pas, carrément pas.

"Tout est fait pour que le petit fasse tomber le gros"

Ce manque de moyens dont vous parlez est-il en adéquation avec les objectifs du président du club en Coupe ?

O.F : "On a le même objectif, c'est pas le président ou moi, on a le même objectif. Moi aussi, j'ai envie d'aller loin en Coupe de France. Mais entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, on a des constats à faire aujourd'hui. On a cinq attaquants au club, plus Julien Maggiotti, notre meilleur buteur. Sur ces six joueurs offensifs, seuls deux sont valides (Julien Maggiotti est retenu pour raisons familiales et Zakaria Naidji était suspendu ndlr). Et même contre une Régional 1, en Coupe de France, ce n'est pas suffisant, ça ne passe pas. Avec le président, on en discute, on en a conscience tous les deux. On a des moyens qui sont les nôtres. On ne peut recruter qu'un joker en attendant le début du mercato hivernal, ce qui limite les possibilités. Des attaquants ont été mis à l'essai à plusieurs reprises. C'est le constat que je dresse, sur ce match, offensivement, je n'avais pas beaucoup d'atouts."

C'est la quatrième fois depuis 2008 que le Stade Lavallois est éliminé de la Coupe par une R1 ou une R2, mais vous prenez cela avec fatalité ?

O.F : "Oui, je sais que ça fait vendre, que ça fait le buzz. Je sais que c'est la honte (sic). lls ont été éliminés par une R1. Mais c'est la Coupe de France. Chaque année, des équipes de R1, R2, R3 réalisent des exploits, des équipes de N3 vont très loin. Ce sont des scénarios où vous avez tout le monde contre vous, le public. Tout est fait pour que le petit fasse tomber le gros."

Pour la cinquième fois en vingt ans, le Stade Lavallois ne disputera pas le 8e tour de la Coupe de France.