Coupe de France : pourquoi le FC Nantes va forcément battre Monaco

Le FC Nantes affronte l'AS Monaco ce mercredi 2 mars en demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre qui s'annonce pleine de suspense mais à France Bleu, on sait que les Canaris atteindront le Stade de France. On vous explique pourquoi (avec un soupçon de mauvaise foi).

C'est l'heure de la demi-finale de la Coupe de France pour le FC Nantes ! Les Canaris reçoivent l'AS Monaco à la Beaujoire ce mercredi 2 mars à partir de 21h15. Septièmes de Ligue 1, les Nantais auront fort à faire face aux Monégasques, neuvièmes du championnat. À France Bleu Loire Océan, on est persuadés que les joueurs d'Antoine Kombouaré vont l'emporter. Et on vous explique pourquoi !

Une prestation XXL face au PSG

Si les Nantais arrivent à réaliser la même performance que face au PSG le 19 février dernier, Monaco ne pourra pas rivaliser. Rappelons que les Canaris ont livré une énorme prestation et ont surclassé Neymar, Messi, Mbappé et compagnie (3 buts à 1). Même si le match le week-dernier face à Metz a été plus laborieux, ils ont montré qu'ils avaient les moyens de faire plier n'importe quelle équipe de l'élite. Alors pourquoi pas l'AS Monaco ?!

Et puis, les Monégasques n'ont pas battu les Canaris cette saison… (Bon, l'inverse est également vrai mais ne le répétez pas)

La Beaujoire, une antre de football

Le match en tribunes, le FC Nantes l'a déjà remporté haut la main ! Impossible de comparer une Beaujoire en ébullition à un stade Louis II bien terne. Quand les Monégasques comptent quelques dizaines de supporters, les Jaune et Vert ont tout un peuple derrière eux. La preuve en images !

L'Atlantique surclasse la Méditerranée

Evidemment ! Il n'y a pas photo. Qui a envie de se baigner dans une eau tiédasse avec quelques vaguelettes quand on peut vraiment se rafraîchir dans l'océan et profiter de ses magnifiques vagues ? La crème solaire qui flotte à la surface, très peu pour nous ! On apprécie davantage les parties de pêche à marée basse, les spots de surf et les rouleaux qui amusent petits et grands. (On vous avait prévenu qu'il y aurait un tout petit peu de mauvaise foi !)

On l'admet, nos amis du sud peuvent profiter un peu plus de la mer durant l'année, le soleil étant (très légèrement) plus présent chez eux. Mais rappelons tout de même que chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour ! Et qu'on souffre rarement de la canicule.

Les yachts ne font pas le poids face au Maillé-Brézé

Monaco, ses milliardaires et ses yachts qui fleurissent dans le port et au large de la baie. Mais nous, à Nantes, nous avons deux magnifiques ouvrages qui les surclassent largement : le Maillé-Brézé, fleuron de la Marine nationale classé aux monuments historiques, qui a même été une des stars du film "Dunkerque" de Christopher Nolan, et bien sûr le Belem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe en état de navigation. Le voilier a représenté la France à Londres lors du Jubilé de diamant de la reine Elisabeth et aux Jeux Olympiques.

Le Belem en mars 2020 - Benjamin Decoin

Nantes, une vie douce et moins chère

Nantes, son éléphant, ses parcs, ses événements culturels… et ses loyers bien moins chers qu'à Monaco ! Eh oui, sur le Rocher, un studio de 30 m2 coûte en moyenne plus d'un million d'euros. Au niveau mondial, il s'agit de l'un des territoires où l'immobilier coûte le plus cher. Quand dans le Cité des ducs, on se plaint des tarifs qui grimpent, ça n'a rien à voir avec Monaco et heureusement !

Et puis, chez nous, si on n'a pas les pieds dans l'eau turquoise et des palmiers pour nous faire de l'ombre, on peut profiter de bien plus de verdure, des Machines de l'île, du Voyage à Nantes et d'un centre-ville où l'on peut encore se payer un pantalon sans craquer son compte en banque.

Le Muscadet VS Le Monaco

On ne peut pas dire que les spécialités monégasques soient connues dans la France entière... Qui a déjà mangé un Barbajuan, cette spécialité de la Principauté qui ressemble à un ravioli farci de blettes et de riz ? Alors que le célèbre Petit Beurre de LU accompagnent les enfants (et leurs parents) au goûter depuis de nombreuses générations.

Et pour accompagner un bon poisson ou à l'apéro, ne préfère-t-on pas un bon petit verre de Muscadet à un Monaco, sorte de cocktail à base de bière, de limonade et de grenadine, dont le nom viendrait de la couleur des ingrédients rappelant le drapeau monégasque ? Niveau gastronomie, Nantes a encore une fois remporté le match !