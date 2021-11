Coupe de France : pourquoi Le Mans FC va forcément battre le Stade Lavallois

Ce samedi 27 novembre, Le Mans FC se déplace à Laval pour le 8e tour de la Coupe de France. Et les Manceaux vont forcément l'emporter. On vous explique pourquoi (avec un soupçon de mauvaise foi).

C'est un derby qui promet d'être disputé ce samedi 27 novembre 2021 au stade Francis Le Basser. Le Stade Lavallois accueille dans son antre Le Mans FC pour le compte du 8e tour de Coupe de France. Le gagnant accèdera aux phases finales de la compétition. À France Bleu Maine, on est persuadés que nos Manceaux vont l'emporter. Et on vous explique pourquoi !

Fini la série noire

Les footballeurs sarthois vont forcément avoir un regain d'orgueil. Cela fait bien trop longtemps que Le Mans FC n'a pas gagné sur le sol mayennais, précisément depuis le 26 septembre 2007 en Coupe de la Ligue (0-1). En Coupe de France, c'est une autre histoire : cela fait depuis 1923 que le clasico du Maine ne s'est pas joué en Mayenne. 1923, date de la naissance des 24 Heures du Mans.

Bon, on le concède, en 1923 le Stade Lavallois l'avait emporté… Mais cette fois, on en est sûrs, c'est la bonne (et on peut être un peu de mauvaise foi de temps en temps) !

Le Mans en forme (en Coupe)

Cette année, Le Mans ne tremble pas en Coupe de France. Au match précédent, les Sang et or sont très facilement venus à bout des joueurs de La Roche-sur-Yon, club de Régional 1, 4 buts à 1. En revanche, pour nos amis mayennais, ça a été un peu plus compliqué. Le Stade Lavallois a du attendre la 83e minute pour arracher sa qualification et se défaire de Luçon, club de… Régional 2 !

Le cinéma et Hollywood aiment Le Mans

Cyrano de Bergerac et Le Mans 66 ont été tournés au Mans. © AFP - AFP / MERRICK MORTON VIA AFP

On ne compte plus le nombre de films tournés au Mans. "Molière" avec Romain Duris, "Que la fête commence" de Bertrand Tavernier, "Michel Vaillant" ou encore "Cyrano de Bergerac", le film aux 10 César : tous ces longs-métrages ont pour décor la ville lumière. Et bien sûr, on se souvient tous du film "Le Mans 66", avec Christian Bale et Matt Damon, qui a tout de même reçu deux oscars.

À ce sujet, Laval ne peut clairement pas rivaliser.

Le Mans, vainqueur de la guerre des rillettes

Les rillettes gorronnaises vs les rillettes du Mans - Les Rillettes Gorronnaises / Maxppp

Évidemment, un Sarthois ne dira jamais que les rillettes de nos voisins mayennais sont meilleures (et ne parlons des rillettes de Tours). Mais tout de même, la rillette du Mans est une institution chez nous. C'est Albert Lhuissier, charcutier de Connerré, qui l'a popularisée au début du XXe siècle.

Et désormais, dans toute la France, quand on parle de rillettes, elles viennent forcément de la Sarthe. Et ce, même si la Mayenne se vante de détenir le record du monde du plus long sandwich de rillettes. Nous sommes d'ailleurs prêts à rivaliser !

Des supporters au top

Le virage Sud du MMArena lors du match de Ligue 2 Le Mans-Sochaux le 31 août 2019 © Radio France - Alexandhre Chassignon

Même si le match se déroule en terre lavalloise, nos supporters manceaux vont donner de la voix pour encourager leur équipe. Et, on ne peut pas dire le contraire, les fans du Mans FC sont bien plus habitués aux grands rendez-vous que les supporters du Stade Lavallois. Ils vont mettre l'ambiance sans aucun doute et électriser le stade Francis Le Basser.

Il faut dire que Le Mans FC a plus l'habitude des grosses affluences que son adversaire du jour, et donc les joueurs sarthois vont certainement mieux gérer la pression. 8.000 spectateurs, ça ne leur fait pas peur !

Un seul Tango et il est en Sarthe

Tout d'abord, la chasuble sang et or est, et restera, nettement plus seyante que le maillot orange de nos voisins mayennais. Pour preuve, les joueurs du RC Lens et les rugbymen perpignanais ont choisi les mêmes couleurs. Et puis, de toute façon en Sarthe, il n'y a qu'un Tango qui vaille, c'est celui du maillot du MSB bien sûr !