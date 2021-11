Coupe de France : pourquoi le Stade Lavallois va forcément battre le Mans FC samedi

Le Stade Lavallois et Le Mans FC se retrouvent en Coupe de France, ce samedi 27 novembre 2021, au stade Francis Le Basser, dans un derby du Maine qui sent bon la poudre. Pour autant, le match est (presque) joué d'avance. Et oui ! Laval va gagner, et on vous explique pourquoi. Mauvaise foi garantie.

La rédaction de France Bleu Mayenne tient à démentir les affirmations de ses collègues de France Bleu Maine, affirmant que le Stade Lavallois n'a aucune chance de se qualifier pour les 32es de finale de la coupe de France, ce samedi dans son antre de Le Basser. Alors voici une liste non-exhaustive d'arguments, qui laissent à penser que les Tangos (les vrais hein, pas ceux club de basket du Mans) ne vont faire qu'une bouchée de leurs voisins sarthois.

La rillette est Mayennaise

Désolé amis sarthois, mais en matière de rillettes vous êtes désormais dépassés. D'ailleurs nous vous laissons tranquillement à votre viande de porc industrielle Bordeau Chesnel. En Mayenne, les Rillettes Gorronnaises font un tabac. Une PME familiale qui existe depuis quatre générations dans le nord de notre département. Et le meilleur dans tout ça ? C'est que l'entreprise vient de lancer sa saucisse grillée micro-ondables. Vous la faites chauffer 1 minute 30, et vous vous régalez.

Les Rillettes Gorronnaises - Les Rillettes Gorronnaises / DR

Les 24h c'est nous !

Depuis 31 ans, à Courbeveille au sud de Laval, les habitants s'adonnent aux 24 heures de la bille. Pendant une journée complète les 135 participants doivent faire le maximum de tours du circuit avec leurs billes (et un bon breuvage dans l'autre main généralement). La compétition se joue en 10 manches de deux heures. On est donc bien loin du faste des 24 heures du Mans et de ses moteurs rugissants. Pas d'hélicoptère au-dessus du circuit à Courbeveille, pas d'essence pour faire avancer les billes. Simple. Basique.

45 équipes de trois joueurs participent chaque année à ces 24 heures de la bille à Courbeveille, près de Cossé-le-Vivien. © Radio France - Aurore Richard

24h du Mans en 2018 © Maxppp - Maxppp

Le Basser, l'authenticité

Au Stade Lavallois on a encore le goût de l'ancien monde à bien des égards. La preuve : son stade porte le nom d'un ancien résistant et maire de Laval (1956-1971) Francis Le Basser. Les Manceaux, eux, ont cédé aux sirènes du capitalisme dans le football, avec un stade qui porte le nom d'une entreprise : la MMArena. Francis Le Basser ça claque non ? Zéro tracas, zéro bla bla quoi.

Le stade Francis Le Basser à Laval © Radio France - Martin Cotta

La MMArena du Mans © Maxppp - Philippe Cherel

Invaincu depuis 14 ans !

Bon plus sérieusement, les Tangos ont quelques arguments sportifs à faire valoir. Le Stade Lavallois n'a plus perdu à domicile contre Le Mans depuis le 26 septembre 2007. Une défaite 1-0 en 16e ade finale. À l'époque la France découvrait l'Iphone, François Hollande officialisait sa relation avec Valérie Trierweiler, et Karim Benzema portait pour la première fois le maillot de l'équipe de France.

François Hollande et Valérie Trierweiler © Maxppp - KIM LUDBROOK

Ascendant psychologique

Les Manceaux ont déjà tremblé une fois à Le Basser cette saison. Victoire 2-1 des Tangos, le 17 septembre. Et pourtant les Mayennais avaient facilité la tâche de leur voisin juste avant la mi-temps ce jour-là, en laissant partir Boubacar Kamara sur le côté droit de la surface et qui avait pu ajuster Alexis Sauvage d'un plat du pied. C'était sans compter notre Goleador maison : Geoffray Durbant et un doublé magnifique ! D'ailleurs on attend toujours que Le Mans passe devant Laval au classement de National.

Stade Lavallois - Le Mans, 8e tour de la Coupe de France, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 13h45 avec Franck Gautheur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.