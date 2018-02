Nantes, France

France Bleu Loire Océan avait déjà vu juste lors des 8e de finale de la Coupe de France de football. L'histoire pourrait bien se répéter ce mardi à la Beaujoire, lors des quarts de finale face à Lens. Les Herbiers, qui jouent en National, ont toutes les chances de l'emporter face au Racing Club de Lens. Voici, en toute objectivité, nos arguments.

1 - Les Herbiers ont sorti plus fort que Lens

Certes, Les Herbiers jouent en National, à un niveau moins élevé que Lens. Mais les Vendéens ont battu Auxerre lors des 8e de finale. Or, l'AJA est 11e du championnat de Ligue 2, tandis que Lens est 14e. Un club de Ligue 2 n'effraie pas le "Petit poucet" de la compétition.

2 - Toute une région derrière Les Herbiers

Certes, les Lensois peuvent compter sur un club de supporters des plus fidèles, historiques, alors que Les Herbiers viennent tout juste de créer leur club officiel. Mais si, avec un car de supporters, soit une soixantaine d'Herbretais, Les Herbiers l'emportent à Auxerre devant plus de 6.000 spectateurs, tous les exploits sont permis pour les quarts de finale. Les Vendéens pourront compter sur le soutien des Nantais et de la région tout entière : plus de 16.000 billets ont été vendus pour assister au match ce mardi soir.

Et Les Herbiers ont un avantage sur ce point : "jouer à Bollaert (le stade de Lens, ndlr) avec Les Corons en bande-son, c'est un coup à vous couper les guiboles", prévient Emmanuel Sérazin, le journaliste de France Bleu Loire Océan en Vendée. L'ex-Ch'ti a vécu plusieurs années dans le Nord, et livre quelques précieux conseils aux Vendéens.

3 - La Vendée, habituée des trophées

Certes, Lens a ses corons, ses mines et son musée du Louvre, mais le Puy-du-Fou, situé à à peine 10 kilomètres des Herbiers, a été élu deux fois de suite "meilleur parc d'attraction de l'année du monde". En cinq ans, le parc créé par Philippe de Villiers a reçu cinq récompenses mondiales.

4 - La Vendée, c'est chic

Aux Herbiers, 5% de la population active est au chômage. Ce taux de chômage est le plus bas de France. Et parmi les entreprises implantées dans la commune, le luxe se fait la part belle : Children Worldwild Fashion, qui développe des vêtements de luxe pour enfants, ou encore Louis Vuitton, installée à côté, aux Essarts, et qui vient par exemple d'annoncer l'ouverture d'un troisième atelier de fabrication.

Et plutôt que de se doper au Maroilles ou aux frites, aux Herbiers, on opte pour les mogettes ou la brioche vendéenne. Les Vendéens peuvent aussi se doper à Fleury-Michon, Sodebo, la Mie Câline ou Sicard. Le kiki vendéen offre aussi de meilleures chances que la bière.

5 - Le Nord a ses corons, la Vendée a ses aventuriers

Certes, les Lensois ont un hymne fort, puissant, Les Corons, de Pierre Bachelet. Mais les Vendéens, s'ils n'ont pas d'hymne officiel, ils sont aventuriers et audacieux. La preuve : ils ont créé le Vendée Globe, la seule course à la voile autour du monde en solitaire et sans assistance.