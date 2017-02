Coupe de France : pourquoi les Normands sont plus forts que les Bretons ?

A la veille du 8e de finale de Coupe de France de football entre l'équipe de Quevilly-Rouen-Métropole et Guingamp, France Bleu Normandie récapitule les cinq raisons pour lesquelles, quoi qu'il arrive, les Normands sont plus forts que les Bretons.

Quevilly-Rouen-Métropole contre Guingamp, les "petits" Normands de National contre les Bretons dans l'élite : c'est un choc typique de la Coupe de France et le match se jouera à guichets fermés au stade Robert Diochon de Petit-Quevilly ce mercredi. À la veille de la rencontre, ça va peut-être sembler évident à certains mais, au cas où, on vous explique ce mardi pourquoi les Normands sont meilleurs que les Bretons (et pas uniquement pour le foot).

1/L'histoire

De mémoire de supporters normands, jamais Guingamp n'a battu Quevilly ou Rouen en Coupe de France. En 73, les Guingampais en 5e division s'inclinent à l'aller comme au retour face au FC Rouen en encaissant, au total, huit buts normands. Plus récemment, en 2005 à Diochon, Guingamp est éliminé par l'US Quevilly dès les 32es de finale. Depuis, Quevilly et Rouen ont fusionné et ça ne risque pas de faciliter la tâche des Bretons, bien au contraire.

2/Kombouaré

Oui, Antoine Kombouaré est une des raisons pour lesquelles les Normands sont plus forts que les Bretons. On vous explique : Antoine Kombouaré, coach actuel de Guingamp était sur le banc de Lens l'année dernière. Que s'est-il passé quand Lens est venu en Normandie pour la Coupe de France en novembre 2015 ? Le RC Lens a été éliminé dès le 7e tour par les Quevillais en CFA à l'époque.

Antoine Kombouaré avait été éliminé par Quevilly dès le 7e tour de la Coupe de France en 2015 avec Lens. © AFP - Fred Tanneau

3/Le Guingampais de l'étape

Karim Achahbar est l'attaquant de Quevilly Rouen Métropole mais il connaît Guingamp par cœur. C'est son club, il est né là-bas et, évidemment, c'est un immense atout pour les Quevillais. Il était l'invité de l'émission Stade Bleu ce lundi. Il raconte, le jour du tirage, "ma famille, mes amis, m'ont appelé". Mais Karim Achahbar est heureux avec nous, "je m'épanouis" confie-t-il. Un point faible de Guingamp à faire connaître aux Normands ? "Je pense pas qu'ils en aient (NDLR, les Bretons) mais je ne pense pas qu'on en ait non plus (NDLR, l'équipe de QRM)." Et à propos de la Normandie où il vient d'arriver puisqu'il est "prêté" à QRM par Guingamp : "J'aime beaucoup la ville, la région, on m'a très bien accueilli". Si même un Guingampais vous le dit.

4/Le beurre, le cidre, le fromage

Au delà des arguments purement footballistiques, si les Normands sont plus forts que les Bretons c'est aussi pour leurs spécialités régionales. La galette-saucisse c'est pas mauvais mais c'est par bonté d'âme qu'on l'attribue aux Guingampais puisque c'est plutôt une spécialité rennaise. Chez nous, on a le beurre (le vrai, le doux), le cidre (le vrai aussi) et, pour compléter le casse-croûte de la mi-temps, on a du fromage, plein de fromages.

5/Le Mont-Saint-Michel

Pour terminer, en matière de patrimoine, outre le football, les Normands sont décidément plus forts que les Bretons, car, comme chacun sait, le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Allez on s'arrête là. Le 8e de finale de la Coupe de France entre Quevilly-Rouen-Métropole et Guingamp c'est ce mercredi à 18h30 et c'est à suivre en direct sur France Bleu... Normandie !