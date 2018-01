Le FC Saint-Lô a rendez-vous avec l'histoire ce mercredi soir. Le club de Nationale 3 a l'opportunité de décrocher une place en 8e de finale de Coupe de France. Ce serait une première. Mais pour cela, il faudra déjouer les pronostics et s'imposer face aux Herbiers, formation de N1. Evidemment ce sera dur, mais les Saint-Lois ont des atouts.

Profiter de la dynamique du club

C'est indéniable : après être tombé en division d'honneur il y a 3 ans, le FC Saint-Lô a su rebondir. Repris en main par une nouvelle équipe dirigeante le club s'est adjoint les services d'un nouvel entraîneur, Nicolas Fautrat. La mayonnaise a pris : retour en CFA2 (rebaptisée N3) dès cette saison, et dans la foulée, une première partie de championnat sans la moindre défaite. Sur sa lancée, le FC Saint-Lô a fait respecter la hiérarchie en Coupe de France pour se hisser jusqu'en 16e. Après un premier revers face à Oissel en championnat il y a 10 jours, les Saint-Lois ont montré qu'ils étaient toujours compétitifs ce week-end en s'imposant à Caen.

Une équipe bien née

Si Saint-Lô en est là aujourd'hui, toujours en Coupe, et aux avant-postes en championnat, c'est notamment grâce à l'intelligence de la composition de l'effectif. Quelques talents locaux issus du club, des joueurs d'expérience capables de faire la différence, comme Thomas Vauvy ou William Coulibaly et un gardien qui a déjà montré qu'il était présent dans les grands moments. Benjamin Vergnol, 20 ans seulement, a été décisif dans les 2 séances de tirs aux buts qui ont conclu les 2 précédents tours de coupe. Jamais deux sans trois?

Le sentiment qu'il est trop tôt pour que ça s'arrête

Il n'y a qu'à voir le visage des joueurs saint-lois sur les photos prises au soir du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France pour comprendre qu'ils espéraient un autre adversaire. Un adversaire qui les fasse un peu plus rêver. La belle affiche, ça n'est pas pour ce tour-ci, alors il va falloir aller la chercher en 8e de finale et montrer au passage que le FC Saint-Lô, qui a fait respecter la hiérarchie jusqu'ici, est capable de la bousculer en battant une formation évoluant 2 niveaux au dessus.

Le soutien de toute une ville

Le Stade des Ronchettes à Saint-Lô affichera complet ce mercredi. Et rares seront les sièges occupés par des supporters des Herbiers. Les Vendéens joueront à l'extérieur et les Saint-Lois comptent bien leur faire comprendre en encourageant leur équipe de bout en bout. Un 12e homme qui n'est pas étranger aux victoires des Manchois lors des 2 tours précédents, et qui pourrait encore contribuer à faire la différence.

FC Saint-Lô / Les Herbiers, ce mercredi 18h30, en direct sur France Bleu Cotentin