Coupe de France : premier match pour Sébastien Joseph à la tête du DFCO féminin

Retour à la compétition dimanche 8 janvier 2023 pour les féminines du DFCO, avec un match de Coupe de France dans le Doubs : 16e de finale contre Saint-Vit (R1, la 3e division). C'est également le premier match du nouvel entraîneur, Sébastien Joseph, arrivé fin décembre , qui succède à Christophe Forest.

ⓘ Publicité

loading

Retrouver de la confiance ... et de la solidité en défense

Depuis son arrivée, à l'entraînement, Sébastien Joseph a tenté en premier lieu de redonner confiance aux joueuses, qui restent sur une série de cinq matchs d'affilée sans gagner. "Ce sont des joueuses de qualité, avec une vraie qualité technique, elles sont capables de faire un très bon football, explique l'ancien coach de Soyaux et Rodez, en D1. Or, aujourd'hui, elles jouent un peu par moment avec la peur au ventre. On sent que des joueuses doivent faire preuve de plus de maîtrise, de calme dans certaines situations, elles jouent un peu rapidement par rapport à ce manque de confiance".

Sur les quatre derniers matchs, le DFCO féminin a encaissé 22 buts. Sébastien Joseph veut également fermer les vannes, dans un premier temps, comme le prouve le projet de jeu qu'il présente. "L'idée c'est d'avoir un jeu basé sur la transition, avec des phases de possession mais surtout des moments où on va vite se projeter à la récupération, avec un bloc défensif beaucoup plus solide et imperméable que ces derniers temps, développe-t-il. Un jeu le plus efficace possible, pour prendre des points et que ce soit alléchant pour le public".

Ne pas se faire piéger sur ce premier match

Sébastien Joseph démarre donc son aventure avec Dijon par un match de Coupe de France, contre une équipe qui joue deux divisions en dessous. "C'est une bonne chose pour nous d'avoir un match contre une R1, sans faire offense à Saint-Vit. Simplement, ça va nous permettre de travailler sur certains principes qu'on essaye de mettre en place".

Ce dimanche, le DFCO sera favori, et devra donc se méfier, comme de coutume dans cette compétition à élimination directe. "Forcément, ça peut être piégeux. Après, ce n'est pas une étiquette qui doit nous faire peur, dans le sens où en D1, pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup, sourit-il. Il faut que ce soit une force et un avantage, il faut savoir assumer ce statut contre un adversaire qui joue dans un division inférieure, et montrer que dans le jeu il y a une différence de niveau et que c'est tout à fait logique".

Sébastien Joseph ne veut surtout pas galvauder un parcours en Coupe de France : "C'est extrêmement important pour nous, parce que sur la deuxième partie de saison, au niveau du calendrier, on a deux matchs de championnat par mois. La Coupe permet de garder un rythme de compétition".

Quel objectif pour la suite ?

Le nouvel entraîneur des Dijonnaises a paraphé un contrat de six mois, avec une prolongation d'un an en option en cas de maintien en D1. "C'est une mission commando sur six mois, mais je ne la vois pas comme une mission maintien. Le club s'est donné comme objectif au départ de finir entre la 6e et la 8e place, avance l'entraîneur. On a un objectif de points, pour aller le plus possible tendre vers la 8e place". Elle est actuellement à cinq points. "C'est à la fois peu ... et beaucoup, parce qu'il n'y a que 22 journées en D1 féminine, on est à la moitié, avec des matchs contre Lyon et Paris contre qui c'est très compliqué de prendre des points". Les féminines du DFCO retrouveront le championnat le samedi 14 janvier, à Bordeaux.