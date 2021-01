Coupe de France : "Profiter du match pour marquer des points", le gardien orléanais Théo Vermot avant Vierzon

Retour de la Coupe de France pour les clubs loirétains ce dimanche. L'US Orléans se déplace dans le Cher, sur la pelouse synthétique de Vierzon, club de National 3, pour le 6e tour de la compétition. Coup d'envoi à 13h.

Les Vierzonnais ont écarté Avoine/Chinon au tour précédent, aux tirs aux buts, tout comme les Orléanais qui ont souffert face à Montlouis (N3) et se sont qualifiés aux tirs aux buts également. Ce 6e tour permet donc au coach Claude Robin de faire tourner son effectif. Certains joueurs sont laissés au repos et d'autres vont profiter de l'occasion pour avoir du temps de jeu. Comme c'est le cas de Théo Vermot, le gardien numéro 2 de l'USO, qui va débuter cette rencontre et essayera de marquer des points.

Théo, tu es le gardien numéro 2, il faut toujours que tu sois prêt pour répondre présent, comme ce dimanche. C'est plus de travail pour toi ?

Il faut s'entraîner à fond, se donner à fond, deux fois plus que tout le monde parce que le jour où on va faire appel à nous, il faut qu'on soit prêt et si on se relâche, on aura du mal à être bon. Pour moi, il faut toujours avoir un cahier des charges rempli, donc si on s'entraîne bien, si on est performant et si on sait qu'on a fait le travail et bien si on doit jouer, ça le fera. En tout cas on aura fait tout pour que ça le fasse.

Quelle différence il y a entre un entraînement et un match ?

C'est plus dans l'expérience, dans l'appréhension des temps de jeu, ressentir quand l'équipe est un peu moins bien, quand l'équipe est dans un temps fort, c'est plutôt ça. La cohésion ou comprendre le jeu. Après, les trajectoires etc... tout ce qu'on fait à l'entraînement nous permet de garder le cap mais c'est plutôt le ressenti de l'équipe et savoir quand accélérer, quand calmer et réussir à mettre ses partenaires en confiance pour qu'ils nous le rendent le mieux possible.

Est-ce que tu as eu peur quand tu as vu que la Coupe de France n'allait peut-être pas continuer, que tu allais avoir moins de temps de jeu ?

Peur, non. Certes, ça aurait été embêtant mais il y a quand même plus grave dans la vie. Il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. On est le dernier championnat à pouvoir jouer, en-dessous ils ne jouent pas, donc nous on aurait "juste" pas joué la Coupe de France mais l'important c'est que nous avons des échéances tous les week-ends avec le championnat, on s'entraîne avec un objectif donc c'est le plus important.

Il faudra gagner dans tous les cas pour que ceux qui ne jouent pas beaucoup puissent faire plus de matches ?

Voilà, après ça peut permettre à des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu comme moi de pouvoir jouer. Certes on a envie de faire le meilleur parcours possible pour avoir le plus de temps de jeu et grappiller des points auprès du coach.

Le groupe pour affronter Vierzon

Théo Vermot sera donc titulaire ce dimanche face à Vierzon. Trois joueurs sont laissés au repos par Claude Robin : Amine Talal, Florian Lapis et Yohan Demoncy. Ismaël Keita lui est suspendu.

On devrait donc voir débuter ce dimanche cette équipe :

Vermot - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Thiam - T.Keita, Goujon - Seydi, Khalid, Teixeira - Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Vierzon est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 13h.