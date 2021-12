Coupe de France : QRM se qualifie pour les 16es de finale après un match difficile

QRM (Ligue 2) reste toujours le seul club normand en lice en coupe de France. Et il s'en est fallu de peu pour que les Quevillais sortent de la compétition ce samedi soir à Diochon face à Laval (National). Mené depuis la 16e minutes de jeu (but de Maggiotti), il a fallu attendre la 72e avant que Nazon n'égalise. Et d'envoyer les siens vers la séance de tirs au but.

Une prestation à ne pas reproduire contre Caen ce mardi

Même si Bruno Irlès ne porte pas cette compétition dans son cœur, l'entraîneur de QRM est apparu agacé en conférence de presse. "Je suis très, très déçu de notre prestation ce samedi soir. Je l'ai dit à mes joueurs. Il y avait une équipe de Ligue 2 et une équipe de National. En première période, l'équipe de Ligue 2, ce n'était pas nous", réagit l'entraîneur.

Il faut dire qu'en 45 minutes, les Quevillais n'ont frappé qu'une seule fois au but. "Ils nous pressaient haut, ils trouvaient les décalages, on n'arrivait pas tout simplement", analyse Romain Lejeune, portier quevillais en coupe de France. "Les changements à la mi-temps nous ont fait du bien. Et on a montré un autre visage", ajoute-t-il.

Bruno Irlès prévient ses joueurs. "Si on joue comme ça face à Caen mardi, on va se prendre le mur", prévient l'entraîneur des rouges et jaunes avant le premier derby normand pour son équipe face à Caen en Ligue 2. Le prochain adversaire de QRM sera connu ce dimanche soir à 20h20.