Coupe de France : quatre clubs basques encore en lice au 5e tour

Après la Jeanne d'Arc de Biarritz et l'Hiriburuko Ainhara samedi, ce sont les Genêts d'Anglet et l'Aviron Bayonnais, les deux équipes leaders du football basque, qui se sont qualifiées ce dimanche 29 septembre pour le 5e tour de la Coupe de France de football.

Bayonne, France

La route pour la qualification en Europa League, la "petite" coupe d'Europe de football, qui reviendra au vainqueur de la Coupe de France, est encore longue (14 matchs) mais chaque tour passé en rapproche les équipes qualifiées comme aime à le rappeler malicieusement le community manager de l'Aviron Bayonnais FC.

Anglet et l'Aviron évitent le piège

Les ciels et blancs qui évoluent en Nationale 3 (5e échelon) ont justement franchi le 4e pallier ce dimanche 29 septembre, en s'imposant (1-3) logiquement mais non sans difficultés sur le terrain de Salles (D2 départementale), équipe qui joue 5 niveaux plus bas.

Logique également respectée à Mauléon. Les locaux du SAM (Régionale 3), malgré une bonne première mi-temps, n'ont pas réussi à renverser les Genêts (Nationale 3) et le handicap de 3 divisions qui séparaient Souletins et Labourdins. Anglet qui menait 2-1 à la mi-temps, puis 3-2 après l'heure de jeu a fini par imposer sa technique individuelle et sa densité physique pour s'imposer 6-2.

Biarritz et Saint-Pierre d'Irube avec eux

La seule petite surprise de ce 4e tour, concernant les clubs basques, est donc à mettre à l'actif de la Jeanne d'Arc de Biarritz (Régionale 2) qui s'est imposée sur le terrain de l'Arin Luzien (Régionale 1) samedi. Saint-Pierre d'Irube complète le quatuor des qualifiés après son difficile succès samedi à Ustaritz.

Le tirage au sort du 5e tour sera effectué jeudi 3 octobre, à partir de 18 heures, au siège de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine. Les matchs eux se dérouleront les samedi 12 et dimanche 13 octobre.

Résultats du 4e tour