Coupe de France : quatre clubs mosellans qualifiés pour le septième tour

Moselle, France

Ce weekend, plusieurs clubs mosellans rêvaient d'une qualification pour le septième tour de la Coupe de France. Quatre d'entre eux (Amnéville, Boulay, Hombourg-Haut et Forbach) ont évité l'élimination, ce samedi 26 et ce dimanche 27 octobre, et ils attendent désormais avec impatience le tirage au sort !

Amnéville sur la fin !

Le club de la cité thermale, pensionnaire du National 3, s'est rendu, ce samedi, dans les Ardennes, pour affronter le Theux, qui joue en R3. Amnéville a attendu les derniers instants de la partie pour venir à bout des Ardennais (2-0), grâce notamment à un pénalty transformé à la 84'.

Boulay au bout du suspense

Match de folie ce samedi entre Boulay et St Avold. Ces deux pensionnaires de Régional 1 sont allés au bout des prolongations (4-4). Finalement c'est Boulay qui a assuré sa qualification lors de la séance de tirs au but.

Forbach offensif

L'US Forbach a accueilli, ce dimanche, l'équipe de Strasbourg Kronembourg. Dans ce duel entre pensionnaires de R1, ce sont les Mosellans qui se sont montrés les plus efficaces et les plus adroits devant les cages adverses, s'imposant au final, 4 à 2 !

L'exploit de Hombourg-Haut

Le petit poucet mosellan du 7e tour, c'est Hombourg-Haut. Le club mosellan de R3 a sorti St Louis à l'issue des prolongations. Score final : 1 à 0 ! Bravo à eux !

Montigny, Nousseviller et Hettange grande éliminés

L'aventure en Coupe de France s'est arrêté ce dimanche pour Montigny-les-Metz battu sur sa pelouse, 1 à 0 par Reims Sainte Anne. Défaite aussi de Hettange grande face à Cormontreuil (0-2). Nousseviller s'est incliné après prolongations en Alsace à Erstein (4-2). Félicitations à ces trois équipes pour leur beau parcours cette saison en Coupe de France.

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France, marqué notamment par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, aura lieu le mardi 29 octobre au siège de la FFF pour les formations d’outre-mer et le mercredi 30 octobre au CNF Clairefontaine pour les autres qualifiés.

Les rencontres du 7e tour se tiendront les samedi 16 et dimanche 17 novembre.

Demain, lundi 28 octobre, dans Lundi, c'est Graoully, nous reviendrons sur les résultats de ce 6e tour de la Coupe de France, avec notamment le coach de l'US Forbach, Alexandre Luthardt, ainsi que François Houllé, l'un des joueurs emblématiques de Boulay.