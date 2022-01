Coupe de France : quel adversaire en 8e de finale pour Bergerac ?

Le Bergerac Périgord FC connaîtra ce mardi soir son adversaire pour les 8e de finale de la Coupe de France. Si les gros sont toujours là, comme Marseille, Monaco, et peut-être le PSG, il reste aussi un autre club de National 2, Versailles.

Qui affrontera Bergerac, le week-end du 29 ou 30 janvier, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ? On aura la réponse ce mardi soir, après le tirage au sort, programmé avant le dernier match des 16e de finale entre Lens et Lille, prévu à 21 heures. Quoi qu'il arrive, Bergerac aura l'étiquette de petit poucet, vu son statut de club de N2. Un titre que le BPFC partagera avec Versailles, et peut-être Vannes, deux autres clubs du quatrième échelon.

Au total, Bergerac a 9 ou 10 chances sur 15 de tirer une équipe de Ligue 1. Quatre clubs de Ligue 2 sont également en lice. Certains scénarios pourraient être symboliques. Affronter le vainqueur du match Lens-Lille rappellerait des souvenirs de l'épopée de 2017, lorsque Bergerac avait atteint les 8e de finale en battant les Lensois avant de chuter contre les Lillois. Des affiches prestigieuses pourraient aussi être proposées au BPFC, s'il tirait l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, l'AS Saint-Étienne ou le FC Nantes. Et puis bien sûr, l'hypothèse du PSG, en tout cas si les Parisiens éliminent Vannes, ce lundi, fait tourner les têtes. Certains salivent déjà à l'idée de voir Lionel Messi ou Kylian Mbappé jouer contre Bergerac. "On a la chance de pouvoir jouer contre un Top 5 européen", soulignait Sam Ducros, le latéral bergeracois après le match.

En tout cas, tout le monde est d'accord sur un point : l'important c'est de recevoir. Une quasi-certitude, puisque Bergerac est assurer de jouer à domicile dans tous les cas sauf un : s'il affronte Versailles, et que les Franciliens sont tirés en premier. Recevoir d'accord mais où ? "On adore jouer ici", savourait dimanche le capitaine Marc Fachan. "Il y a des Bergeracois, nos familles, les petits de l'école de foot..." "Ce dont j'ai envie par-dessus tout, c'est de continuer de jouer à Bergerac," approuvait l'entraîneur Erwan Lannuzel.

Jauge ou pas jauge ?

Si Bergerac tire un club de Ligue 2, par exemple, il pourrait tenter de prolonger l'aventure à Gaston-Simounet. En revanche, si c'est un gros de Ligue 1, avec un déplacement important de supporters attendus, aller jouer au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux, est l'hypothèse privilégiée. Se posera aussi la question des jauges dans les stades, fixées à 5 000 personnes. Si le délai de trois semaines est respecté, il n'en sera plus question le 29 janvier. Mais si la mesure est prolongée... Ces jauges sont de toute façon déjà remises en question, puisque des députés et des sénateurs travaillent sur la possibilité de les adapter au stade, en les fixant par exemple à 50% de sa capacité totale. A noter aussi qu'après les éliminations de Chauvingy et des Girondins de Bordeaux, Bergerac est le dernier club de Nouvelle-Aquitaine encore engagé en Coupe de France.

Les adversaires potentiels de Bergerac

Clubs de Ligue 1 (9 ou 10)

Brest

Lens ou Lille

Marseille

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice

Paris SG ou Vannes

Reims

Saint-Étienne

Clubs de Ligue 2 (4)

Amiens

Bastia

Nancy

Toulouse

Clubs de National 2 (1 ou 2)