Coupe de France : quels adversaires pour les clubs lorrains au 6e tour ?

On connaît les affiches du sixième tour de la Coupe de France de football qui se jouera le week-end prochain, le 15 ou le 16 octobre. Découvrez les adversaires des clubs lorrains après le tirage au sort qui a été effectué ce mardi à Metz, par Bernard Zénier, l'ancien attaquant messin et nancéien et Christophe Sollner, le président du District Mosellan de foot.

L'AS Nancy Lorraine se déplacera en Alsace pour affronter l'AS Ohlungen, pensionnaire de huitième division . La Ligue du Grand Est suggère d'ailleurs que cette rencontre se dispute à Haguenau.

Les affiches du 6e tour