Coupe de France : Quevilly-Rouen élimine le voisin FC Rouen

Attendu, ce match l'était surtout par le FC Rouen. Pour poursuivre l'aventure en Coupe de France, et clouer le bec de son imposant rival quevillais. L'équipe voisine de QRM mise tout sur le championnat et le fait savoir, cette coupe ne compte pas pour lui. Ce qui n'a pas empêché Bruno Irlès de miser sur son équipe quasi-type "car on ne rejoue pas avant une semaine", explique Bruno Irlès, l'entraîneur quevillais. C'est le buteur habituel, Andrew Jung, qui a marqué, d'une belle tête croisée sur un centre venu de la droite, le seul but du match. "Une satisfaction, oui, on gagne, on continue en Coupe, c'est une bonne nouvelle", détaille le héros du soir, meilleur buteur du championnat de National.

Mais le FC Rouen n'a pas démérité, avec quelques belles situations, surtout liées à Kapit Djoco, seul en pointe du FCR au coup d'envoi. L'attaquant s'est débattu, a pris de vitesse, mais n'a pas réussi à tromper Lejeune, portier du soir de QRM.

"On a été meilleurs de QRM"

Ce sont même les Jaunes et Rouges qui auraient pu prendre le large, sur deux grossières erreurs de la défense rouennaise, permettant à QRM de se présenter face à Monteiro, sans succès, grâce à de splendides parades du gardien rouennais.

"On a été meilleur que QRM", lâcha David Giguel, l'entraîneur des Diables Rouges devant la presse, satisfait de la belle prestation de ses joueurs : Je n'ai pas de regrets sur la stratégie mise en place, on voulait être au prochain tour, encore plus contre Quevilly. On n'a pas été moins bons et malheureusement, c'est eux qui seront au prochain tour." Le défenseur rouennais Nicolas Burel a des mots plus crus : "Cela fait chier", souffle-t-il après le match.

Quevilly continue sa belle saison et jouera les 1/32e de finale le week-end prochain. Pour le FCR en revanche, on espère que la saison 2020-2021 ne s'est pas arretée ce froid samedi de février. On milite toujours pour la reprise du championnat de National 2.