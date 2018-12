Coupe de France : Raon-l'Etape (N3) en déplacement à Croix (N2), des amateurs pour l'ASNL

On connaît les adversaires de l'AS Nancy Lorraine et Raon-l'Etape en 32es de finale de Coupe de France. Pas de chance pour Raon-l'Etape qui espérait recevoir une grosse cylindrée. En revanche, tirage favorable pour l'ASNL qui se rendra chez un club amateur.

Le tirage au sort des 32es de finales de la Coupe de France a rendu son verdict ce lundi. Il ne restait que deux clubs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges en lice : l'AS Nancy Lorraine (Ligue 2) et Raon-l'Etape (National 3). Ils connaissent leurs adversaires. Les matchs se dérouleront le week-end des 5 et 6 janvier 2019.

Raon en déplacement

Pas de réussite au tirage pour Raon-l'Etape qui souhaitait recevoir une grosse cylindrée et vibrer comme en 2016. Les joueurs du club managé par Farid Touileb se déplaceront dans le Nord pour affronter Croix, une formation de National 2, un étage au dessus des Vosgiens.

Encore des amateurs pour l'ASNL

Tirage favorable pour l'AS Nancy Lorraine qui se déplacera lors de ce huitième tour soit face à Crest-Aouste dans la Drôme face à une équipe de Régional 3, soit la huitième division, soit face au Puy-en-Velay en National 2. Le match entre ces deux équipes a été reporté suite au mouvement des "Gilets jaunes".