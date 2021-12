Coupe de France : razzia sur les premières places pour le match entre le Stade Poitevin et le RC Lens

A l'occasion du match contre le FC Tartas pour le championnat de nationale 3, le Stade poitevin FC a ouvert une première partie de sa billetterie. Un match brillamment gagné 6 à 0 et qui met l'équipe en jambe pour la réception du RC Lens le week-end prochain. Il ne reste plus qu'une semaine à patienter pour voir le 32e de finale de coupe de France de football entre le Stade Poitevin FC et le RC Lens. Le match se jouera à Poitiers au stade Michel Amand, à la maison pour l'équipe poitevine de nationale 3. L'affiche contre le club de ligue 1 a attiré : les 250 premières places assises en tribune se sont écoulées en moins d'une heure, et une bonne partie des 375 places debout autour du terrain ont aussi été vendues. En raison du contexte sanitaire, 5 000 personnes vont pouvoir assister au match le week-end du 18 et 19 décembre.

"Ça fait plaisir de voir ça", se réjouit Régis, ancien président du club et à la caisse ce samedi soir, entre deux ventes de ticket. Pour les supporters, il n'était pas question de rater ce match. "C'est quand même beau pour un petit club comme Poitiers, arriver à aller jusqu'en 32e face à une bonne équipe de Ligue 1 comme Lens. Ça va faire un beau match, du beau jeu", estime Kevin, fan depuis plus de 15 ans. Katia, quatre billets en main, a un objectif : " faire la fête tous ensemble. " Cette maman d'un joueur en U12 sera en tribune pour soutenir l'équipe principale. "On va s'éclater et puis ils vont faire le maximum sur le terrain et puis nous, on sera là pour les supporter", ajoute-t-elle.

Des Poitevins fans du RC Lens

Parmi les acheteurs, un Poitevin, Sylvain. Son équipé préférée ? Le RC Lens. L'occasion était trop belle pour la manquer. "On est toujours content d'acheter une place pour aller voir le Racing club de Lens. Et là, donc à Poitiers en plus, ça permet de voir en plus la ferveur, de voir Poitiers à ce niveau-là. Très très content", assure-t-il. Il va commencer le match autour du stade, mais va vite essayer de rejoindre la délégation de supporter du nord.

Où acheter un billet ?

Maintenant que cette première salve de place est partie, pour acheter un billet, il faut attendre ce lundi 13 décembre. La vente aura lieu au magasin Horizon Stock, zone des philambins à Chasseneuil du Poitou, de 10h à 19 ; au Republic Corner, zone de la république à Poitiers aux mêmes horaires et à l'Intersport de Poitiers Sud, zone commerciale Auchan Sud toujours entre 10 h et 19. Il y a maximum quatre places assises par personnes et dix en pourtour de terrain debout. Dernière solution à partir de dimanche soir : la billetterie en ligne du club, pour quelques places seulement. Le club a fait le choix de vendre la plupart des billets en physique pour avantager les habitants du territoire. Le Stade Poitevin a tout de même un regret avant d'attaquer ce 32e de finale : ne pas pouvoir accueillir plus de monde. Mais il le promet : la fête sera belle pour les chanceux qui auront leur place.