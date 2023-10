Coupe de France : recevoir Sochaux, "le plus beau tirage" pour l'AS Mélisey-Saint-Barthélémy

"C'est le plus beau tirage qu'on pouvait avoir", commente Frédéric Grosjean, président de l'AS Mélisey-Saint-Barthélémy, quelques minutes après l'annonce du tirage du cinquième tour de la Coupe de France de football. Ses joueurs recevront le FC Sochaux-Montbéliard, qui évolue désormais en National, et fait donc son entrée dans la compétition ce week-end du 14-15 octobre.

"Un beau moment de fête"

Affronter un club qui, il y a encore quelques mois, jouait la montée en Ligue 1, "ça va être difficile", juge le président du club haut-saônois, qui évolue en Régional 2. "Mais il faut rêver un peu dans le sport, donc pourquoi pas. Ça va être difficile, mais on a notre chance", lance-t-il.

Victoire ou pas, "ça va être un beau moment, un moment de fête à Mélisey", se réjouit Frédéric Grosjean. Également entraîneur des petits U7 et U9, il voit "beaucoup de gamins qui viennent à l'entraînement avec le maillot du FC Sochaux-Montbéliard". Supporters des jaune et bleu depuis des années, "ils vont devoir supporter Mélisey face à leur club de cœur", s'amuse le président, qui ne craint aucune défection dans ses rangs.

Les affiches du nord-Franche-Comté :

Mélisey St Barthelemy (R2) – FC Sochaux Montbéliard (N1)

Audincourt (R1) – CA Pontarlier (N3)

Olympique Vesoul (D1) – Bavilliers (R2)

Ornans (R1) – Grandvillars (R1)