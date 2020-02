Coupe de France : Rennes est en demi-finale après une victoire sans trembler face à Belfort (3-0) !

Deux demi-finales en deux ans. Le Stade Rennais, on le savait, cultive une histoire d'amour particulière avec la Coupe de France et celle-ci le lui rend bien. Seul trophée du club, remporté à trois reprises en 1965, 1971 et 2019, la "Vieille Dame" comptera une fois de plus les Rouge et Noir au sein de son dernier carré. Ce "doublé" est le premier réussi depuis près de 50 ans. Le Stade Rennais s'est offert ce luxe au prix d'une victoire face aux amateurs de Belfort, dans un match globalement maîtrisé.

Le film du match

Bougés dans les vingt premières minutes, imprécis dans les transmissions, les hommes de Julien Stéphan se sont rassurés à la 24e minute de jeu : magnifiquement servi au deuxième poteau par un centre de Romain Del Castillo, Raphinha trompe le gardien belfortain Ehlinger d'une reprise du gauche (24e, 1-0). Le rythme retombe alors, et les 19 000 supporters de l'ASM Belfort présents au Stade Auguste-Bonal de Sochaux voient leur équipe rentrer au vestiaire avec un but de retard seulement.

A la mi-temps, Julien Stéphan décide de sortir James Léa-Siliki, aligné latéral gauche et averti en première période, au profit de Faitout Maouassa. Les Rennais reviennent avec de meilleures intentions et mettent le pied sur le ballon. On prend les mêmes et on recommence : après un festival de Del Castillo, Raphinha, dans la surface de réparation, trouve la barre des Belfortains (53e, 1-0). S'en suit une 61e minute de folie : Edouard Mendy sort le grand jeu sur un coup-franc dévié par la tête de Régnier, puis Hunou perd son duel face à Ehlinger, très solide dans les cages de l'ASM Belfort du haut de ses 18 ans. Rennes accélère, et obtient un penalty, suite à une main dans les seize mètres de Konki. Ehlinger touche le ballon frappé par Niang, qui termine tout de même au fond des filets (71, 2-0). Dans les arrêts de jeu, les Rennais portent le coup de grâce et Siebatcheu, bien servi par Raphinha, gagne son duel contre Ehlinger (90+1, 3-0).

La stat : 19056

C'est le nombre de spectateurs au stade Auguste-Bonal ce mardi soir. Le stade compte 20 005 places. Hormi le parcage visiteurs, toutes les places étaient occupées. Une forme de victoire pour les Belfortains, qui ont pu célébrer leur splendide parcours avec de nombreux fans.

Le tifo déployé par les supporters de l'ASM Belfort © Maxppp - Lionel VADAM/PHOTOPQR/LESTREPUBLICAIN

Le joueur du match : Raphinha

Cela aurait également pu être Romain Del Castillo, intenable sur son aile gauche. Buteur et passeur, Raphinha mérite cet hommage, lui qui a également pris de vitesse à de nombreuses reprises la défense belfortaine. Au milieu de terrain, Steven Nzonzi a également affiché une belle maîtrise pour sa première titularisation sous le maillot rennais.

La joie de Raphinha après l'ouverture du score © Maxppp - Lionel Vadam/PHOTOPQR/LESTREPUBLICAIN

Les réactions

Le programme des quarts de finale

Mercredi 12 février :

18h30 : Dijon-PSG

21h05 : Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille

Jeudi 13 février :