Coupe de France : Rennes-PSG et OM-VA à l'affiche des 32e de finale

Le PSG, triple tenant du titre, se rendra à Rennes pour les 32e de finale de Coupe de France, marqués par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, selon le tirage au sort effectué lundi. Les matchs auront lieu les 6 et 7 janvier prochains. Les deux formations s'étaient déjà affrontées la saison dernière, au stade des 16e de finale, et les Parisiens s'étaient imposés 4-0 en Bretagne. Ce tour de coupe, qui ouvre traditionnellement la nouvelle année civile de foot, propose deux autres confrontations entre clubs de l'élite : Strasbourg-Dijon et Toulouse-Nice. S'agissant des grosses cylindrées de L1, Lyon se rendra à Nancy (L2) et Monaco à Yzeure (N2), alors que Marseille recevra Valenciennes (L2). Concernant les deux Petits Poucets, évoluant en Régional 3 (8e division), les Alsaciens de Still recevront Troyes (L1) et les Franciliens de Houilles accueilleront Concarneau (N).

Le plateau des 32e de finale de la coupe de France :