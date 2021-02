Coupe de France : Rennes retrouve sa compétition fétiche à Angers

Dans un format de compétition revisité et un contexte sanitaire qui empêche toujours la présence de supporters dans les stades, Rennes entame cette édition 2021 de la Coupe de France à Angers ce jeudi (21h). Une compétition qui réussit particulièrement aux Rouge et Noir ces dernières années.

Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais en décembre 2018, Julien Stéphan et ses joueurs partagent une statistique impressionnante en coupe de France : sur onze rencontres, les Rouge et Noir se sont imposés à dix reprises pour une seule défaite, en demi-finale l'an dernier à Saint-Etienne (2-1). Le souvenir de la victoire finale en 2019 face à Paris, 48 ans après le dernier titre rennais, est encore très présent dans les mémoires des supporters. L'an dernier, Rennes avait une nouvelle fois été performant en se hissant dans le dernier carré. Les Rennais entretiennent une histoire forte avec la Coupe de France, seul trophée majeur au palmarès du club (1965, 1971, 2019) en 120 ans d'existence.

Des démarrages compliqués ces dernières années

Alors que Rennes s'apprête à jouer l'adversaire le plus fort qu'il pouvait tirer sur ce 8e tour de Coupe de France pour son entrée dans la compétition, on se souvient que les débuts n'ont jamais été simples sur ces deux dernières éditions. Début janvier 2019, pour les 1/32e de finale, Rennes reçoit Brest. A l'issue d'un match nul 2-2 au bout des prolongations, les Rennais s'imposent aux tirs au but (5-4), malgré deux balles de match pour les Brestois.

La saison dernière, c'est Amiens qui se présentait au Roazhon Park pour l'entrée en lice du Stade Rennais. Aucun but ne sera marqué en 120 minutes, et les deux équipes se départagent là aussi aux tirs au but : Rennes l'emporte (5-4), alors qu'Amiens a eu une balle de match dans la séance. Les Rouge et Noir peuvent se vanter d'une réussite qui dure sur les tirs au but en Coupe de France :

Un an plus tôt, un match fou à Angers

Ce déplacement à Angers fait lui aussi résonner un souvenir frais dans la tête des Rouge et Noir. Fin janvier 2020, Rennes est au stade Raymond Kopa pour y disputer son 1/8e de finale de coupe de France. Après 90 minutes complètement folles, les deux équipes sont à égalité trois buts partout. Les trente minutes de prolongation sont elles aussi haletantes et Rennes s'impose finalement 5-4 grâce à un dernier but magnifique signé Jérémy Gélin (et non Anthony).

Les groupes des deux équipes

Steven Nzonzi et Clément Grenier n'étant pas suffisamment remis de leurs récentes blessures, Julien Stéphan emmène à Angers le même groupe qui s'est déplacé à Lens le week-end dernier :