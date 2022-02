Coupe de France : repêchées, les féminines du FC Nantes joueront les quarts de finale

Bien que battues en huitièmes de finale de la Coupe de France par Soyaux, (2-2, 4-3 t.a.b), les filles du FC Nantes jouerons les quarts de finale ! Elles affronteront le Stade de Reims, club de l'élite, le week end des 5 et 6 mars.

Gain de cause devant la commission "règlement et contentieux"

Si les pensionnaires de D2 peuvent poursuivre la compétition, c'est qu'elles ont été repêchées par la commission "règlements et contentieux" de Fédération française de football. Lors du huitième de finale, Soyaux a en effet fait entrer en jeu Binta Diakité qui, cette saison, avait déjà disputé un match de Coupe de France avec son ancien club d'Auxerre. Et le règlement interdit à une même joueuse de disputer des matchs de Coupe avec deux clubs différents. Les Nantaises ont donc déposé un recours et elles ont obtenu gain de cause.