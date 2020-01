Coupe de France : revivez la qualification du PSG pour les quarts de finale

Paris se qualifie logiquement pour les quarts de finale de Coupe de France. Les Rouge et Bleu ont battu Pau, 2-0, ce mercredi, grâce à des buts de Paredes et Sarabia à vivre ou revivre dans les conditions du direct.

Paris, France

Malgré une pelouse en piteux état et des Palois qui avaient fait tomber Bordeaux au tour précédent, le PSG s'est logiquement imposé, ce mercredi 2-0 face à Pau. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu d'atteindre les quarts de finale de Coupe de France. Des réalisations signées Leandro Paredes pour son premier but sous le maillot parisien et Pablo Sarabia qui inscrit son quatrième but dans la compétition. Des moments à vivre, ou revivre, dans les conditions du direct.