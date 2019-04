Coupe de France : revivez les buts de la victoire du Stade Rennais face à Lyon

Rennes, France

On est finale, on est en finale ! Le Stade Rennais a signé un exploit ce mardi soir en battant Lyon au Groupama Stadium, 3 buts à 2. Et grâce à cette belle victoire, les Bretons se qualifient pour la finale de la Coupe de France. Elle se jouera le samedi 27 avril prochain au Stade de France face au PSG ou au FC Nantes.

Rendez-vous au Stade de France ❤️🖤 pic.twitter.com/hiuIFTYBfA — Adrien Hunou (@AHunou) April 2, 2019

France Bleu Armorique vous a fait vivre en direct cette demi-finale. Nous vous proposons donc de revivre les buts de la victoire des Rouge et Noir ! Émotions garanties !