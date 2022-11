Coupe de France : Roche-Saint-Genest jouera son 8e tour à Feurs !

C'est un énorme soulagement pour le club de Roche-Saint-Genest. Après plusieurs jours de négociations et plusieurs retournements de situation, les footballeurs ligériens (Régional 2) ont enfin un stade pour disputer leur 8e tour de Coupe de France face à Rodez (Ligue 2). La rencontre aura lieu à Feurs, au stade Rousson, le samedi 19 novembre à 18h.

Feurs, à quarante kilomètres de Roche-la-Molière et de Saint-Genest-Lerpt, n'était pas la solution prioritaire. Leur stade n'étant pas homologué pour cette rencontre, Roche-Saint-Genest a longtemps espéré pouvoir jouer à l'Envol Stadium d'Andrézieux, une enceinte où l'équipe d'Andrézieux doit disputer un match en retard de championnat ce week-end là. Après de longues négociations, les dirigeants andréziens avaient finalement accepté que la rencontre de Coupe se joue le lendemain à l'Envol, le dimanche 20. Un accord qui n'aura servi à rien, puisque Rodez a refusé de disputer cette rencontre le dimanche, préférant le samedi pour permettre à ses joueurs de partir plus facilement en vacances à la fin du week-end.

Un accueil "à bras ouverts" du coté de Feurs

Le 8e tour de Coupe de France devant donc se disputer le samedi, les dirigeants de Roche-Saint-Genest ont activé deux options. La première menait au stade Salif-Keita de Saint-Étienne, où évoluent les féminines de l'ASSE. Malgré la volonté de la mairie stéphanoise d'y organiser l'évènement, l'ASSE n'a pas souhaité répondre favorablement. Les féminines disputent elles-aussi ce week-end là un match de Coupe de France, et les risques de voir la pelouse du Salif-Keita abîmée par les deux matchs jugés trop grands.

Restait donc la solution Feurs, envisagée dès le début des recherches. "Si jamais nous avions un soucis, les dirigeants de l'US Feurs m'avaient contacté pour me dire qu'ils seraient là en cas de besoin. Une démarche spontanée de leur part, explique Stéphane Kunz, le président de Roche-Saint-Genest. Je les en remercie vivement. A nous maintenant d'y organiser la plus belle fête possible."

