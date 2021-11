Coupe de France : Rodez éliminé au huitième tour par l'AS Cannes (tab 3-2)

Le Rodez Aveyron Football est éliminé de la Coupe de France. Les Ruthénois se sont inclinés aux tirs au but (3-2) face l'AS Cannes, club de National 3. Le RAF avait pourtant ouvert le score en première période.

Rodez éliminé de la Coupe de France dès le huitième tour de la compétition. Le club aveyronnais s'incline au tirs au but (3-2) face à l'AS Cannes, club de National 3, l'équivalent de la cinquième division.

Les Ruthénois ont pourtant ouvert le score en première période, avec un but de l'attaquant Florian David à la 21e minute. Les Cannois parviennent à égaliser à la 32e. À la fin du temps réglementaire, il y a un partout et le RAF craque aux tirs au but.

L'année dernière, le RAF avait été éliminé en 32e de finale.