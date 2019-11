Coupe de France : Rodez se qualifie pour le 8ème tour en pulvérisant Auch (5-0)

Le Raf a logiquement pris le dessus sur Auch, ce samedi 16 novembre, au Stade Jacques-Fouroux. Les hommes de Laurent Peyrelade sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France, qui aura lieu les 7 et 8 décembre prochains.

Auch, France

Les Auscitains n'ont rien pu faire pour éviter la lourde défaite face à Rodez devant leurs spectateurs, ce samedi 16 novembre, au 7ème tour de la Coupe de France. 5-0 pour le Raf après les doublés de Dorian Caddy (27ème, 33ème) et de Ayoub Ouhafsa (36ème, 62ème), couronnés par un but de Boris Mathis en toute fin de rencontre (88ème). L'écart était trop grand (3 divisions) entre le Petit Poucet de National 3 et le promu de Ligue 2, qui surfe sur une bonne saison en championnat (11ème).

Rodez est qualifié pour le 8ème tour de la Coupe de France, qui aura lieu les 7 et 8 décembre prochains. Le Raf connaîtra son adversaire ce mardi 19 novembre.