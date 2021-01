Il aura fallu une longue séance de tirs au but pour que le Raf vienne à bout du Pau FC ce mardi soir au 8e tour de la Coupe de France en terres béarnaises. Victoire de Rodez, 8 à 7 au tirs au but.

Coupe de France : Rodez se qualifie pour les 32e de finale en battant Pau au tirs au but

Les clubs de Ligue 2 ont fait leur entrée ce mardi dans une Coupe de France 2020/21 au format inédit face aux restrictions liées au Covid-19. La 104e édition de la "Vieille Dame" a été scindée en deux voies censées se rejoindre au stade des seizièmes de finale: celle des amateurs, dont les compétitions restent suspendues, et celle des équipes de L1 et L2.

Rodez, qui avait déjà affronté et battu Pau en championnat le week-end dernier, est venu à bout des béarnais ce mardi au stade du Hameau. Après un match sans but, le Raf s'est imposé 8 à 7 au tirs au but. Rodez affrontera le Stade Brestois le 9 ou le 10 février en 32e de finale.

