Coupe de France : Florent Perraud, salarié du DFCO, joueur de Saint-Apollinaire

La Métropole dijonnaise se divise en deux catégories cette semaine, à l’occasion du derby Saint-Apollinaire -DFCO, samedi 13 novembre 2021, pour le 7e tour de la Coupe de France. Dans cette "Fête des voisins", il y a ceux qui souhaitent une victoire du club favori, qui rêvent de voir les "Rouges" (L2) aller le plus loin possible dans la compétition, jusqu’à se mesurer aux clubs de Ligue 1. En face, il y a les romantiques, ceux qui voudraient voir le "petit" club de "Saint-Apo" (N3) défier la logique et réécrire la fameuse histoire du petit Poucet qui gagne contre l’ogre. Et puis, au milieu, il y a Florent Perraud. L’ancien joueur professionnel, au DFCO de 2004 à 2009, puis de 2013 à 2015 (pour 61 matchs joués), responsable commercial du club depuis 2016, est également gardien de but … de l'ASC Saint-Apollinaire, en amateur. C’est ce qu’on appelle trivialement "avoir le cul entre deux chaises". Ou plutôt entre deux clubs.

Logiquement, Florent Perraud refuse de prendre partie Copier

Pas forcément une semaine agréable pour lui

Lorsque nous le rencontrons, lundi 8 novembre, au lendemain d’un weekend de défaite (1-0) à Ajaccio, c’est justement dans le costume - bleu-gris et bien taillé, au sens propre du terme - du responsable commercial du DFCO. Dans un bureau du Stade Gaston Gérard, Florent Perraud l’annonce : "Je suis incapable de donner un pronostic. Il faut que tout le monde sorte avec le sourire, même s’il y aura forcément un déçu". Au fil de la conversation, quand il dit "on", c’est soit rouge, soit vert et blanc. "J’ai des amis des deux cotés, donc à partir de là… ".

Impossible pour lui de choisir, et on le comprend. "J’ai un projet de vie, avec ma femme et mes enfants, grâce au DFCO. Le DFCO m’a donné énormément, c’est mon club de coeur, c’est mon employeur. En face, c’est un projet pour s’amuser, avec des potes, des amis. C’est sûr que le temps d’un match, les deux seront ensemble sur un même terrain, mais il ne faut pas comparer plus que ça".

Le DFCO m’a donné énormément, c’est mon club de coeur, c’est mon employeur.

La semaine s’annonce longue, jusqu’au dénouement. "Je n’arrête pas de me faire chambrer ... mais en même temps c’est normal parce que j’aime bien chambrer, s’amuse-t-il. C’est bon enfant, donc c’est cool". Blessé à l’épaule depuis plus d’un mois et un match avec Saint-Apo contre la réserve de Sochaux, il ne sera pas sur la pelouse du Stade Gaston Gérard, samedi. "Pas trop déçu non, ça n"aurait pas été évident de le jouer, donc ce n’est peut-être pas plus mal que je l’organise mais que je ne le joue pas", nuance-t-il.

"Je ne pensais jamais jouer en amateur après ma carrière"

Comment s’est-il retrouvé dans cette position, d’un côté de la rocade la semaine et de l’autre le weekend ? Fin 2015, début 2016, après presque 15 ans de carrière en pro, il reprend une licence à Saint-Apollinaire. "Je pensais me poser, me reposer, je ne pensais jamais jouer en amateur après ma carrière. Ce sont deux amis, les deux entraineurs de Saint Apo, Lilian Massot et Pierre Paulin, qui m’ont dit 'Allez viens, on est en DHR'. L’aventure a commencé grâce à cette amitié là, relate-t-il. Je ne pensais pas que quelques années après j’y serai encore. Le bénévolat derrière est exceptionnel, le club a bien grandi. C’est pour ça que je fais encore durer un peu le plaisir".

Du foot sur le terrain, mais aussi en coulisses. Florent Perraud décrit son poste de responsable commercial du DFCO : "Je vends du foot aux entreprises. De la visibilité, du média, de l'évènementiel, des places VIP, des packs de communication, de la mise en relation".

"C’est l’excitation la plus totale"

Un pied dans chaque camp, Florent Perraud décrit l’état d’esprit de ses coéquipiers - qui viennent de perdre 5-0 à domicile contre Jura Dolois. Paradoxalement, il évoque un club "déçu" dans un premier temps. "Au début, ce n'est pas pris comme le meilleur tirage". En cause, la perspective du prochain tour, joué en Guadeloupe en cas de succès. Une déception de courte durée selon lui. "Maintenant, c’est l’excitation la plus totale, pour Saint-Apo c’est exceptionnel".

Qui compose cette équipe de Saint-Apollinaire ? Florent Perraud fair les présentations Copier

Lui qui connaît parfaitement cette (son) équipe de N3, pense-t-il que les amateurs ont une chance face aux pros ? "Saint Apo a envie de faire ce que la magie de la coupe de France apporte aux gens. C’est sûr que le probabilité n’est pas très importante, c’est une évidence, après ça reste un tour de coupe avec tout ce que ça peut représenter, explique-t-il. S’il y a un infime pourcentage de chance, ils vont jouer à fond cette chance-là". Surtout avec la suppression des prolongations.

En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, place directement aux tirs aux buts. "C’est sûr que ce n’est pas fait pour avantager les plus gros", constate Florent Perraud. Il se rappelle de ce DFCO - Selongey (CFA2, l'équivalent de la N3), 8e tour de la Coupe de France en 2008. 3-3 à la fin du temps réglementaire. Score final 6-3 pour le DFCO, alors en L2, après prolongations. Des tribunes, Florent Perraud verra bien samedi si la "fête" se transforme en traquenard pour son employeur. Ou en exploit pour ses potes.

Saint-Apollinaire - DFCO, 7e tour de la Coupe de France, à vivre commenté en intégralité sur France Bleu Bourgogne, avec Adrien Beria et son consultant Youssef Oulahri, capitaine de "Saint-Apo », suspendu pour la rencontre.