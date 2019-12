Rouen, Dieppe et Gonfreville connaissent leurs adversaires en 32es de finale de la Coupe de France. Deux clubs de Ligue 1 viendront en Seine-Maritime (Metz et Angers) mais Gonfreville devra se déplacer chez une formation de National 2.

Coupe de France : Des clubs de Ligue 1 pour Rouen et Dieppe en 32es de finale

Normandie, France

Avec trois clubs parmi les quarante-quatre rescapés des premiers tours, la Seine-Maritime était l'un des départements les plus représentés lors du tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France. Les responsables de Rouen, Dieppe et Gonfreville ont ainsi eu l'honneur d'être invités aux côtés des dirigeants des grands clubs français pour ce prochain tour qui marquera l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un tirage ce lundi à Rennes, ville organisatrice parce que la dernière édition.

Rouen premier club fixé (et gâté) sur son sort

Versé dans le groupe C, avec cinq clubs de Ligue 1 (Lyon, Strasbourg, Lille, Mezt et Dijon) parmi quinze adversaires potentiels, le FC Rouen se voit proposer l'une des formations de l'élite ! C'est le FC Metz qui est désigné pour venir à Diochon. Les Lorrains, promus en Ligue 1, sont actuellement 18e du classement. Il y aura trois divisions d'écart avec les Diables Rouges, auteurs d'un parcours remarquable dans cette coupe (victoire à Avranches puis face à Orléans). Chaude ambiance en perspective !

Puis des fortunes diverses pour Gonfreville et Dieppe

Dès l'énoncé des groupes, Gonfreville et Dieppe ont pu observer les trois lettres à la fois magiques et terrifiantes du football français : PSG. Le club de la Capitale a été basculé dans le quart Nord-Ouest. Avec quatre autres formations de l'élite (Amiens, Angers, Brest et Rennes). Le FC Dieppe, brillant vainqueur de Lens au 8e tour, se voit à son tour proposer un club de l'élite avec le SCO d'Angers ! Très beau tirage pour les Maritimes qui défieront une formation de l'élite, dix-neuf ans après avoir tenu la dragée haute contre Metz (défaite 0-1 au même stade de la compétition). Contre Angers -12e de la Ligue 1- il y aura quatre divisions d'écart !

Pour sa première présence à ce stade de la compétition, le club de Gonfreville aura dû patienter puisqu'il apparait dans la dernière boule. Et il n'est pas gâté puisque le tirage lui impose un déplacement en Bretagne chez une formation de N2 : Saint-Brieuc qui évolue donc une division au-dessus. Gros challenge pour les banlieusards havrais, à la peine dans leur championnat.

Le tirage au sort maintenant connu, il reste à fixer les dates des matchs. Comme le veut la tradition, les 32es de finale de la coupe de France auront lieu le premier week-end de janvier.