Coupe de France : Rouen tient son exploit

Grâce à un but en toute fin de match, le FC Rouen a éliminé l'US Orléans de la Coupe de France. Deux divisions d'écart entre les deux équipes, mais le plus petit l'a emporté. La saison du FCR, jusqu'à présent, est superbe.

Rouen, France

Il avait été annoncé que le match allait être accroché. C'est ce qu'il s'est passé. Le round d'observation a été long, la bataille du milieu tenace, et les occasions n'étaient pas légion dans ce début de match.

Seule une tête de Scheidler, le buteur d'Orléans, qui passe de peu à côté du but de Monteiro (5e) aura fait passer un petit frisson dans les tribunes. Sanson répondant à la 13e minute, avec une belle tête sur un coup-franc botté par Rogie, mais il ne trouve que les jambes du portier d'Orléans, bien placé sur ce coup-là.

Un match très fermé

Du côté rouennais, Archi Fataki est bien seul en pointe et seul Nicolas Barthélémy, tantôt à gauche tantôt à droite, arrive à créer des différences. Du côté du Loiret, Vincent Thill et Issa Soumaré, sur les ailes, arrivent à entrer dans la surface de réparation balle au pied, mais sans jamais faire plier la solide charnière rouennaise.

La match est finalement très plat et haché jusqu'à l'heure de jeu, mais sans que le FCR ne soit particulièrement inquiété. A partir de la 70e minute, un but se faisant tueur, les occasions sont plus nombreuses. Notamment cette tête de Sanson (72e) à quelques centimètres du but orléanais sur un nouveau coup-franc, ou ce tir de Barthélémy (79e), arrêté par Jérémy Vachoux. Il était dit que la différence se ferait sur coup de pied arrêté. L'étincelle est venue de Kader Nchobi, auteur d'une magnifique entrée en jeu. Il se fait faucher dans la surface (82e) et permet à Rogie de transformer un penalty (1-0 85e), dans des conditions difficiles, entre échauffourées et laser dans les yeux du gardien de l'USO.

Revivez le but en direct sur France Bleu Normandie Copier

Ce penalty, il le siffle dix fois, je le marque dix fois." Anthony Rogie, le buteur du soir

La fin de match est habilement et tranquillement gérée par les hommes de David Giguel, qui se qualifient pour les 32e de finale de la Coupe de France. Interrogés, les acteurs du match disent vouloir jouer ce prochain tour à la maison, "le public le mérite" dit même le coach rouennais. Réponse lundi 9 décembre dans la soirée.

Retrouvez les réactions des joueurs et du coach du FC Rouen :

La réaction d'Anthony Rogie, le buteur du soir Copier

L'entraîneur, David Giguel veut jouer le prochain tour à domicile Copier

La réaction du défenseur Valentin Sanson, après un match sans but encaissé Copier

Tous les résultats de ce samedi 7 décembre : Prix les Mézières 3-1 Quevilly-Rouen Métropole | FC Rouen 1-0 Us Orléans | Gonfreville 5-2 Créteil (a.p.)