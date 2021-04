Coupe de France. Rumilly-TFC : voir les demies pour la première fois depuis 12 ans

Le TFC se rend en Haute-Savoie ce mardi pour y affronter les amateurs du GFA Rumilly-Vallières. Une belle occasion de retrouver le dernier carré de la Coupe de France, comme en 2009.

Des revenants

Plombé par le Covid-19 ces 15 derniers jours avec 11 joueurs touchés, le TFC enregistre des retours importants. Quatre joueurs touchés, testés positifs au début de ce cluster, sont dans le groupe qui va faire le déplacement au Parc des sports d'Annecy : Spierings, Rouault, Diarra et Pettersson.

Ajoutez à cela deux hommes qui apparaissent pour la première fois de la saison dans le groupe : Wesley Saïd, de retour de blessure, et le jeune Finlandais Naatan Skyttä.

Le GFA Rumilly-Vallières, c'est quoi ?

Le Groupement Football de l'Albanais a vu le jour en 2018. Né d'une fusion entre quatre villes : Rumilly, Vallières, Marcellaz et Marigny. Communes d'un bassin de population coincé entre Annecy et Aix-les-Bains à l'ouest de la Haute-Savoie.

En trois ans d'existence, le club a déjà connu une montée de la N3 vers la N2 et a donc atteint les quarts de finale de la Coupe de France, éliminant au passage le voisin Annecy évoluant en National.

La décla de Patrice Garande, coach du TFC : "Même si on rencontre une équipe amateur, vous pouvez imaginer dans la tête de ces garçons la possibilité d'aller en demi-finale. Je ne veux même pas faire la différence pros/amateurs. Il y aura à coup sûr des joueurs qui vont se dépasser et en plus c'est une bonne équipe, sur le plan de l'organisation, sur le plan du jeu. C'est supérieur aux deux clubs affronter précédemment."

Le match en direct

La rencontre Rumilly-TFC est à vivre en direct sur France Bleu Occitanie dès 18h10. Coup d'envoi 18h45.