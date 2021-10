Coupe de France : Saint-Denis-les-Sens, plus petit club bourguignon à jouer le cinquième tour

Ce sera une épreuve pour les Icaunais qui jouent actuellement en championnat Départemental 2, alors que les Jurassiens évoluent au niveau National (N3). Un match où les Icaunais n'ont rien à perdre.

La confiance acquise avec les victoires précédentes

Il faut croire que d'avoir fait tomber des clubs de Régional 2 et Régional 3 les a galvanisés, à l'image du numéro 10 Stéphane Chamoreau, plutôt confiant : "on est sur notre terrain. Il n'est pas parfait et eux ont l'habitude de jouer sur des caviars. Et puis on a une équipe qui est assez jeune, qui rentre dans le lard donc on peut aller au sixième tour." L'entraineur et président Karim Sainsard a quand-même conscience de la différence de niveau : "en National, il y a d'ancien joueurs professionnels, qui ont parfois évolué en Ligue 2. Ce sont des gens qui travaillent trois à quatre fois par semaine sur un terrain, des gens qui sont physiquement à un très haut niveau par rapport à nous. C'est aussi une technique et une tactique que l'on a pas en district. C'est le haut niveau pour nous en tout cas."

Les joueurs de l'US Dionysienne se préparent à affronter une équipe plus forte physiquement © Radio France - Renaud Candelier

Prendre du plaisir et garder l'esprit d'équipe

Mais il faut compter sur son état d'esprit estime l'entraineur de l'équipe B Eric Huet : "le samedi on va manger ensemble, chose que l'on ne fait pas d'habitude, cohésion, cohésion oui. Ce n'est pas forcément l'équipe la plus forte qui va gagner, mais l'équipe la plus soudée pourra gagner." Reste un entrainement ce soir pour préparer ce match. Voilà ce que va rappeler à ses coéquipiers le capitaine, Yoan Louis : "ne pas oublier les fondamentaux face à une équipe de National, reprendre les bases, ne pas partir dans des choses que l'on ne maitrise pas forcément. Les règles restent deux ou trois touches de balle maximum et contre des équipes qui sont placées tactiquement, on doit respecter le jeu." Et se servir cette expérience en Coupe de France, pour atteindre le véritable but, monter en D1 à la fin de la saison.