Coupe de France : le PSG s'impose en finale contre l'AS Saint-Étienne (1-0)

Le PSG remporte la Coupe de France après sa victoire face à l'AS Saint-Étienne ce vendredi soir au Stade de France (1-0), grâce à un but de Neymar à la 14e minute. C'est la cinquième Coupe de France en six saisons pour les Parisiens. Kylian Mbappé est sorti sur blessure.

Le PSG s'est imposé ce vendredi 1 but à 0 au Stade de France face à l'AS Saint-Étienne en finale de la Coupe de France devant un public restreint à cause de l'épidémie de coronavirus. Le but est signé Neymar à la 14e minute de jeu. C'est la treizième Coupe de France pour les Parisiens, la cinquième en six saisons.

Résumé de la rencontre

Neymar a d'abord ouvert la marque pour le PSG dès la 14e minute de jeu. Après une accélération dans la défense adverse, Mbappé se retrouve seul face à Jessy Moulin. Le portier stéphanois repousse le tir du Français mais la balle retombe dans les pieds de Neymar dans la surface et le Brésilien n'a plus qu'à ajuster.

Le Stéphanois Bouanga a plusieurs fois l'occasion de réduire la marque, (16e et 20e minute) mais le Gabonnais bute à chaque fois sur Keylor Navas.

À la demi-heure de jeu, ça se corse pour les Stéphanois puisque Loïc Perrin se fait expulser après un tacle très appuyé sur Kylian Mbappé. Pour son dernier match, le capitaine des Verts laisse donc ses coéquipiers à 10. Mbappé, lui, sort sur blessure.

En deuxième période, les Stéphanois se montrent dangereux à plusieurs reprises même à 10 contre 11 mais ça ne rentre pas.

Le PSG perd deux joueurs sur blessures : Kehrer puis Mbappé.

Une place européenne pour Nice

Grâce à sa victoire sur l'AS Saint-Étienne, le PSG offre une place à Nice (5e de Ligue 1) pour les groupes de la Ligue Europa pour la saison prochaine. Les Verts, eux, ne peuvent plus rêver d'Europe pour l'année prochaine.

Repos pour les Verts, finale de Coupe de la Ligue pour les Parisiens

Les hommes de Claude Puel vont maintenant partir en repos avant la reprise du championnat 2020-2021 le 23 août prochain, avec un déplacement périlleux à Marseille. Les Parisiens eux vont pouvoir se pencher vers leur deuxième finale nationale, celle de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais le 31 juillet prochain. Match bien évidemment à suivre sur France Bleu.

Le PSG s'attaquera ensuite au "Final 8" au Portugal pour tenter de remporter leur première Ligue des Champions. Ils défieront l'Atalanta Bergame le mercredi 12 août à 21h en quart de finale.

Revivez les moments forts de la rencontre